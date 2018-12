Man met mes gearresteerd op Schiphol

Een deel van Schiphol Plaza is donderdagavond kort ontruimd geweest, nadat een man meerdere mensen met een mes had bedreigd en had geroepen dat hij 'iets in zijn tas had'. De marechaussee heeft de man aangehouden.

Winkels afgesloten, treinverkeer stilgelegd

Nadat was gebleken dat er niets bijzonders in de tas zat, gaf de marechaussee Schiphol Plaza weer vrij. Ook het treinverkeer van en naar Schiphol, dat deels was stilgelegd, is hervat.

Een getuige meldde tijdens de ontruiming aan AT5: ,,Er is een lint gespannen en je kan niet bij de uitgangen. Alleen de deur van aankomst 1 is open. Ook moesten alle winkels dicht. Er staat een hoop marechaussee, ook zag ik een hond. Midden in Plaza staat een koffer, die wordt nu onderzocht."

Geen gewonden

Door het incident zijn geen gewonden gevallen.

Een jaar geleden (15 december 2017) vond een soortgelijk incident plaats op Schiphol. Toen werd een verwarde man neergeschoten door de marechaussee, nadat hij met een mes dreigde op de luchthaven.