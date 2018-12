Lerares gearresteerd voor zomaar knippen student

Metro’s Iris had een ongefilterd gesprek vol filters met Peter Pannekoek. Zijn nieuwe tv-programma Sterke Verhalen is op zijn lijf geschreven: ,,Ik romantiseer graag.” En als hij zelf in een romantisch-dronken bui is, zwengelt-ie Tinder weer even aan. ,,Blijft leuk. Soms.”

Mijn moeder ook

Zoals ik zelden iemand tegenkom die puppy’s niet lief vindt, lijkt het wel alsof iedereen ook Peter Pannekoek leuk vindt, van de kantine-kok tot mijn bloedeigen moeder, die zelfs tussen neus en lippen door nog even vraagt of ik niet twee vrijkaartjes voor ons kan regelen, en dat doet ze anders nooit. Een paar jaar geleden dronk ik eens dropshots met hem aan een bar op een onchristelijk tijdstip, nu zitten we rond lunchtijd in De Plantage in Amsterdam, waar Peter behalve een jus, ook een cola light bestelt. Die overigens overal mee naartoe gaat, in een flesje in zijn rugzak, ,,mijn dagelijkse verslaving.”