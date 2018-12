Koning Winter in aantocht; witte zondag op komst

Worden we aanstaande zondag wakker in een sprookjesachtig winter wonderland? Het lijkt er wel op. Door een aanvoer uit oostelijke richting, zijn temperaturen al een aantal dagen aan het dalen, deze duikeling in de temperaturen is nog niet voorbij.

Sterker nog: in de nacht van zaterdag op zondag wordt in een groot deel van het land winterse neerslag verwacht. Is de winter eindelijk daar? Nog niet echt, volgens de voorspellingen van WeerOnline blijft de sneeuw niet lang liggen omdat de temperaturen overdag boven het vriespunt uitkomen.

Wit winters weekeinde

De kans op een witte zondagochtend is het grootste in het oosten en noorden van het land. Het blijft de komende dagen kouder dan normaal in deze tijd van het jaar, het kwik daalt in de nacht onder het vriespunt en zal er overdag enkele graden boven blijven.

Zaterdagavond wordt er neerslag verwacht die vanuit Zeeland het land binnentrekt richting het noordoosten. Naarmate de lucht kouder wordt, zal de neerslag geleidelijk overgaan van regen naar natte sneeuw om vervolgens in de vorm van 'droge' sneeuw op de grond te dwarrelen. Deze droge sneeuw lijkt vooral te zijn weggelegd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland maar ook in het westen kan de witte laag blijven liggen. Vermoedelijk is deze een paar centimeter dik.

Wil je zondag een sneeuwballengevecht houden of een gezellige sneeuwpop maken? Wees er dan snel bij, een wekker zetten is wellicht raadzaam. Het dek blijft niet lang liggen omdat het gedurende de dag meteen weer gaat dooien. Deze dooi gaat gepaard met regenbuien en dan is het snel gedaan met de sneeuwpret.

Gure gevoelstemperatuur

De komende dagen verlopen droog en koud. Vanwege een ijzige wind uit het noordoosten voelt het een stuk killer aan, de gevoelstemperaturen liggen ook overdag enkele graden onder het vriespunt. Zaterdag wordt de koudste dag van deze frisse periode, in het noordoosten van het land kan het zelfs een officiële ijsdag worden waarop ook de dagtemperaturen niet boven nul komen.

Zondag lijkt het weer voorbij te zijn met deze speldenprik van Koning Winter, met een wind die naar het zuiden draait zullen de temperaturen begin volgende week weer uitkomen op een graad of vijf overdag.