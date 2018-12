Koning Filip mikpunt van spot na groene Kerstspeech

Net als in Nederland is het in België de traditie dat de koning rond de kerstdagen het volk toespreekt. Bij onze zuiderburen heeft de koninklijke kerstrede op maandagavond echter tot ophef geleid.

Terwijl Albert, koning der Belgen, het volk opriep om duurzamer te leven, knisperde naast hem een sfeervol vuurtje in de naastgelegen haard. Filip zou met deze woorden in deze setting behoorlijk hypocriet overkomen, zo meldt Het Nieuwsblad.

Hypocriet

De kerstboodschap was gericht aan de burgers van onze zuiderburen en leek qua inhoud in sommige opzichten wel wat op die van Willem-Alexander. Toch was er bij hen iets meer kritiek. België ondertekende dit jaar een nieuwe klimaatwet, de 'green-deal', waarin het gebruik van vervuilende kachels worden ontmoedigd in de komende jaren. De vorst kennelijk niet echt onder indruk van deze voornemens.

Uitstoot van oude houtkachels levert een aanzienlijke bijdrage aan de luchtvervuiling in Vlaanderen. De kritiek op de koning komt vooral vanuit milieuorganisaties en uit de groene hoek. Twee uur branden op hout zou dezelfde hoeveelheid luchtvervuiling veroorzaken als een rit van 300 kilometer met een vrachtwagen.

Pr-probleem

Critici menen dat hij als koning het goede voorbeeld moet geven en dat een oproep tot duurzaamheid enigszins beroerd overkomt wanneer je dit doet vanuit een kolossaal paleis met de deuren open. Ook het feit dat hij zich uitsprak tegen zaken als armoede en ongelijkheid, maakte de Belgen met deze potsierlijke setting niet warm of koud.

Het Belgische koningshuis heeft sowieso een beetje een PR-probleem. Vooral in Vlaanderen zijn ze niet bepaald geliefd, het koningshuis zou veel te veel gefocust zijn op de Franstalige gemeenschap. Slechts 28 procent van de Vlamingen heeft vertrouwen in hun koning. In Nederland is dit getal omgedraaid, 82 procent van de mensen in ons land vindt dat Willem-Alexander goed werk doet.