Kjeld Nuis: ‘Ik hoop dat ik deze lijn doorzet’

Door zijn gouden medailles op de 1000 en 1500 meter in PyeongChang werd Kjeld Nuis bekend bij het grote publiek. Zijn dubbel goud is nu bekroond met titel Sportman van het Jaar. „Ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken.”

De 29-jarige Kjeld Nuis uit Assen won de titel Sportman van het Jaar tijdens het Sportgala in AFAS live in Amsterdam. Stiekem had hij die prijs wel zien aankomen. „Het is geen doorgestoken kaart, hoor”, lacht Nuis een dag na de uitreiking aan de telefoon. „Maar ik heb onlangs een eindejaarspecial opgenomen met de NOS en op de een of andere manier voelde ik dit aankomen.”

Gunprijs

Na afloop sprak Nuis met iemand van de organisatie van het Sportgala. „Ik weet niet of hij het mocht zeggen, maar ik kreeg te horen dat ik een flinke meerderheid van de stemmen heb gekregen. De prijs is echt een gunprijs, dus als je dan wint voelt het dan wel als een enorme eer.”

De sprintkampioen had geen speech voorbereid. „Ik dacht: dat schud ik wel even uit mijn mouw. Maar je als je daar dan staat voor zoveel mensen… Ach, ik heb de mensen die mij hebben gesteund bedankt. Dat was het belangrijkst. Op tv zien mensen vaak alleen maar de leuke kanten van de sport, terwijl ik het grootste deel van het jaar oogkleppen op heb en keihard aan het trainen ben. En dan ben je niet altijd de leukste, dus een bedankje was op zijn plaats.”

IJsmeester

De olympisch kampioen had geen tijd voor een feestje, want er moest de volgende dag gewoon weer getraind worden. „Ik stond om 09.00 uur weer in Thialf.” Hij is in volle training voor de Nederlandse Kampioenschappen, volgende week in Heerenveen. „Als de ijsmeester een fatsoenlijk vloertje neerlegt, hoop ik een baanrecord te laten zien en de titel te pakken, zodat ik me kan plaatsen voor het WK. Ik móét me laten zien, anders zit het seizoen er volgend weekend voor mij op.”

Kjeld Nuis heeft in Zweden de hoogste topsnelheid op schaatsen ooit neergezet. De sprinter haalde in maart van dit jaar een snelheid van maar liefst 93 kilometer per uur. Bij zijn recordpoging kreeg daarbij hulp van zijn sponsor Red Bull en de technische universiteit van Eindhoven.

Ondertussen droomt Nuis ook al over de Olympische Spelen van 2022. „Ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken. Ik wil sowieso nog vier jaar door en in Peking mijn olympische titels verdedigen. Als ik daar dan win, is het plaatje compleet.”