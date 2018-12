Kerststerren tijdens werk: in het hotel

Werken terwijl de rest van de wereld onder de kerstboom chillt of zich tegoed doet aan champagnebubbels? Hotelman Moreno vindt het helemaal niet erg.

Moreno Forte in de kerststemming

Stralend

Voor dit soort dagen doe je het toch?! roept Moreno Forte uit op de vraag hoe het nou is, werken tijdens feestdagen. De Director of Sales & Marketing van het INK Hotel Amsterdam straalt bijna nog meer dan alle kerstlampjes om hem heen. „Niets mooiers dan de glitteroutfits en verliefde blikken aan tafel te zien en het eten te ruiken dat uit onze keuken komt.”

Tja, als je in de hospitality zit, zoals mensen uit het hotelwezen het met een mooi woord noemen, dan leef je nu eenmaal voor dit soort dagen, licht hij toe. „Ik bedoel niet dat we op een doodnormale dinsdag de gasten niet in de watten leggen, maar zeker met kerst is het next level en extra leuk om te werken.” Heel anders dan als je in een ziekenhuis of bij een hulpdienst werkt tijdens kerst, beaamt hij, dat is veel lastiger. „Bij ons komt iedereen om het leuk te hebben, er een mooie dag of avond van te maken. We maken met de gasten een gezellige klets en je neemt meer de tijd voor alles.”

Ho Ho Ho, of Ha Ha Ha: Merry Christmas by INK!

Voorbereidingen

Raad eens wanneer we beginnen met de voorbereidingen? Moreno’s ogen glinsteren als een kerstbal. In november? Nee joh, lacht hij, „we kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen.”

In de zomer wordt in INK, dat onderdeel is van de M Gallery Hotel Collection, al druk gebrainstormd over de menu’s, in augustus de kerstbrochure getypt en al heel veel kerstdecoratie voor de kerst-shoot gekocht. Na Sinterklaas staat het decoratie-team in de startblokken om het hotel eens flink te versieren, en dan vooral in blauw en messing -‘goudachtig’-, de hotelkleuren. We houden altijd van een beetje anders, zegt hij op mysterieuze toon, dus de kans is aanwezig dat de jaarlijkse grote boom dit jaar wat kleiner is en een andere kerst-eyecatcher de show steelt. Vooruit, een sluiertipje dan: „een tapeartist maakt een heel winterlandschap van ducktape, of nou ja...” Hij denkt even na, „chíque ducktape.”

'Mooie mengel'

Een ‘mooie mengel’ mensen zit aan de brunch- of dinertafel, weet Moreno die overigens dit jaar vrij is („best wel jammer eigenlijk...”), van voorgaande jaren. Amsterdammers, hotelgasten uit alle windstreken, van Louisiana tot Lutjebroek, de ‘retourgasten’: „met kerst komen de culinaire fans die lang willen tafelen, met oud en nieuw zie je ook veel jongere gasten die een goede bodem leggen om daarna lekker los te gaan op een feestje ergens.” Al begint het feest al gewoon in het hotel, „om twaalf wordt met alle gasten en personeel goed geproost, waarna zij verder feesten en wij weer aan de slag gaan.”

Knallend hard werken

Ontbijt serveren, opruimen, brunch opbouwen, serveren, opruimen, diner voorbereiden, klaarmaken, serveren, afruimen... Ja, het is knallend hard werken tijdens de feestdagen, zeker omdat overal maar weinig tijd tussen zit. Voor het personeel, dat deze dagen in ‘extra feestelijke kleding werkt’ („heeft iemand zin om een kerstmanmuts op te zetten of een kersttrui aan te doen, dan doet-ie dat gewoon”), wordt extra goed gezorgd: geen ‘kantinebuffetje’, „maar een driegangendiner dat met elkaar wordt gegeten.” Oké, er wordt dan geen alcohol geschonken, „maar aan het einde van de shift wacht zeker een glaasje.” Een stoofpeertjescocktail bijvoorbeeld, „onze Christmas Special.”