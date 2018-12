'Kerstpakketten zijn in, de cadeaubon is uit'

Er wordt dit jaar weer meer geld uitgegeven aan kerstpakketten. In 2014 gaf de baas een gemiddeld nog zo’n 41 euro uit aan een kerstpakket, inmiddels is dat al 47 euro. En dat is te merken, waarschijnlijk ook om je heen. Want waar het een paar jaar geleden nog bij een karig flesje wijn bleef voor velen, is dat dit jaar voor veel werknemers andere koek.

Dat blijkt uit een kleine rondvraag van Metro, waaruit inderdaad naar voren komt dat het heel lekker gaat met de presentjes rond de kerst. De één krijgt een fles champagne en een dikke cadeaubon, de ander sinds jaren weer een ouderwets kerstpakket en weer een ander krijgt niet alleen een enorm cadeau, maar ook nog een bonus van 1000 (!) euro omdat het zo goed gaat met het bedrijf.

Te weinig dure pakketten

Ook Bart Poierrié, CEO bij kerstpakketten.nl, merkt dat het qua uitgaven aan de kerstpakketten de laatste jaren. „Binnen ons bedrijf zijn we van een gemiddelde van 40 euro naar een gemiddelde besteding van tussen de 55 á 60 euro gegaan, met uitschieters tot wel 150 euro!” vertelt hij enthousiast. Hoewel dat nog best voor wat problemen kan zorgen: „We hadden eigenlijk veel te weinig pakketten in die dure klasse. Die zijn al weken uitverkocht.”

De oorzaak denkt Poierrié wel te weten: „Het gaat economisch gezien goed en dat zien wij ook terug.” Maar dat verklaart natuurlijk nog niet waarom ook het ouderwetse kerstpakket weer zo in trek is en Poierrié de duurste pakketten al weken niet meer op voorraad heeft. „Als we het onze klanten vragen horen we terug dat dat komt omdat eigenlijk het hele jaar door alles online wordt besteld. Werknemers vinden het een fijn gevoel als het in ieder geval lijkt alsof de baas echt moeite heeft gedaan. Dat voelt men meer met een ouderwets kerstpakket, dan met een cadeau- of keuzebon. Die zijn dan ook op zijn retour.”

Not done

Geen cadeaubon dus als je indruk wil maken op je werknemer. „En wat eigenlijk ook vreselijk ‘not done is’ op dit moment zijn de ragout en de pasteitjes. Je ziet ook dat veel bedrijven zich aanpassen op wat mode is, ook binnen de voedselindustrie. Zo zien we nu veel meer streetfood en tapashapjes in de kerstpakketten. Dat eten we in het dagelijks leven ook!”

Wat je verder als baas wél in je kerstpakket moet toevoegen om indruk te maken? „Drank”, zegt Poierrié lachend. „We merken dat men op de één of andere manier áltijd een fles wijn of flesjes bier in het kerstpakket wil hebben zitten. En een ander opvallend iets is de aloude slagroombus. Vraag me niet waarom, maar ook dat blijft toch werken in het pakket.”

Kans gemist

Ondertussen zijn er toch nog altijd mensen die geen kerstpakket ontvangen op hun werk. Een gemiste kans, vindt ook Poierrié. „Het is namelijk en hele eenvoudige manier om je werknemers een schouderklopje te geven. Iedereen in heel Nederland weet wat het is en kan het waarderen om ‘iets’ te krijgen in de maand december. Natuurlijk kun je altijd zeggen dat het niets uitmaakt, maar december is nou eenmaal de maand van bezinning en reflectie. En het is relatief gezien een vrij goedkope manier om je waardering uit te spreken.”

Poierrié bewaart voor zijn eigen werknemers dan ook de créme de la créme onder de kerstpakketten: „Ze mogen de grootste doos die ze kunnen vinden vullen met alle spullen die overblijven. Zo vertrekt de één met dertig zakken chips en de ander met een hele voorraad wijn. En als kers op de taart: de doos hoeft niet dicht te kunnen.”