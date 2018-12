Kans op een witte Kerst in Nederland bijna 0 procent

Slecht nieuws voor liefhebbers van sneeuwpret en een witte Kerst. Meteorologen van Weeronline weten het bijna zeker; de kans op een sneeuwdek tijdens de beide Kerstdagen is nihil.

Het officiële begin van de winter gaat niet winters verlopen, maar is eerder herfstachtig te noemen. Na een zeer zachte en druilerige week, zal het op Eerste en Tweede Kerstdag tussen de 7 en de 10 graden worden.

Zacht en grijs

De komende dagen loopt de temperatuur op naar behoorlijk zachte waarden vanwege een aanvoer vanaf zee met maximumtemperaturen van 10 tot 13 graden. De zon krijgen we voorlopig niet te zien, hierdoor zullen de 'donkere dagen voor Kerst' hun naam eer aan doen. Er is op zaterdag, zondag en maandag zeer veel bewolking voorspeld waarbij het ook kan gaan regenen.

Hoewel de temperaturen tijdens de Kerst vermoedelijk iets lager zullen liggen dan tijdens regenachtige weekeinde, blijft het weerbeeld hetzelfde: grijs en regenachtig. Volgende week woensdag, op Tweede Kerstdag, kan de zon zich wellicht weer iets vaker laten zien, maar ook dan zullen de maximale waarden boven de langjarige gemiddelden liggen.

Daarna worden de voorspellingen onzekerder; er is een kans op een kouder weertype met nachtvorst, maar het zachte weer zou ook daarna nog kunnen aanhouden. Van de 'horrorwinter' waar Piet Paulusma medio november over sprak, lijkt in elk geval in december nog geen sprake te zijn.

Rotterdam tijdens Eerste Kerstdag in 2010, dit wordt hem dus niet dit jaar ©ANP

Witte kerst

Wie toch een witte Kerst wil, zal zijn koffers moeten pakken voor een last minute vakantie. WeerOnline beveelt de Alpen in dat geval aan, op hoogtes boven de 1500 meter is er tijdens de Kerstdagen een prachtig sneeuwdek aanwezig. Met het zachte weer dat daar voorspeld wordt, behoort een gezellige sneeuwwandeling met een zonnetje zelfs tot de mogelijkheden.

Een witte Kerst is in Nederland vrij zeldzaam. Er is pas sprake van een officiële witte Kerst indien er op beide feestdagen een gesloten sneeuwdek wordt gemeten in de Bilt door het KNMI. Dit is vanaf 1900 slechts acht keer voorgekomen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010 met een dek van 5 tot 20 centimeter in het hele land. In Limburg lag er toen zelfs 30 centimeter sneeuw. In 2009 waren de weersomstandigheden in Nederland eveneens koud en winters genoeg. Daarvoor heeft ons land 28 jaar achtereen een 'groene' Kerst gehad.