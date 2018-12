Jos B. blijft langer vastzitten

Jos B. blijft vastzitten. De rechtbank in Maastricht ziet voldoende ernstige bezwaren om de 56-jarige Limburger in voorarrest te houden. B. wordt verdacht van doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Het Openbaar Ministerie heeft het vermoeden dat Nicky Verstappen door toedoen van Jos B. is gestikt. Ook liet het OM weten aanwijzingen te hebben dat de 11-jarige jongen is misbruikt. Woensdag is de rechtszaak begonnen tegen Jos B., de man die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken, en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

Jos B. ontkent vooralsnog het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen. „Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd, die ontuchtige handelen met hem heeft gepleegd en ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

Zware periode

Wel gaf hij aan zich bewust te zijn van de zware periode voor de familie van Nicky Verstappen. „Dit moet heel veel pijn doen.” Over wat er is voorgevallen de fatale laatste avond van Nicky Verstappen wil B. in overleg met zijn advocaat nog niets zeggen. Pas „als de tijd daar rijp voor is” en „als alles begrepen is.” Het is onduidelijk wat B. daar precies mee bedoelde. B. gaf wel toe dat hij kinderporno op zijn computer had staan.

Nog voor aanvang van de zitting liet Gerald Roethof, de advocaat van B. al weten om zijn vrijlating te zullen vragen. De familie van Nicky Verstappen, ook aanwezig in de rechtszaal - op ongeveer een meter afstand van B. vandaan - hoorde het verzoek hoofdschuddend aan. „De verdenking is niet sterk genoeg om voortduring van voorlopige hechtenis te rechtvaardigen” aldus Roethof. B. zit sinds zijn arrestatie eind augustus in in de cel.

Roethaf gaf aan zich zeer bewust te zijn van de pijn van de familie. „Dat betekent niet dat wij de zaak niet van een afstand moeten bekijken. Loskoppelen van de emotionele lading. Dan meen ik dat u vandaag zult moeten zeggen: Meneer B. ga naar huis.” Roethof vervolgde zijn pleidooi door te stellen dat de dossiers niet compleet zijn. Zo zou het Openbaar Ministerie volgens de advocaat niet alle stukken aan hem ter beschikking hebben gesteld. „Omdat veel dossier niet meer belangrijk zouden zijn.” Het OM zou de verdediging daardoor belangrijke informatie onthouden.

Te weinig bewijs

Ook kunnen volgens Roethof ander verdachten en een wegloopscenario niet worden uitgesloten. Zo zou Nicky tijdens het kamp ruzie hebben gehad met de jongens met wie hij in de tent sliep. „Er was gevochten, geschopt. Nicky was getrapt in zijn buik en nek.” Roethof vervolgde dat de doodsoorzaak nooit is achterhaald en dat ook het seksueel misbruik niet vaststaat. „Wij weten het niet. Wij weten niet of er een misdrijf heeft plaatsgevonden. En een ding wat mij niet mogen doen is gokken. Dat doe je in een casino, niet in de rechtbank.”

Het DNA van B. is op Nicky gevonden, onder meer op zijn onderbroek. „Er zijn nergens spermasporen gevonden", zei advocaat Gerald Roethof. „Waarom dan denken aan misbruik?" Het feit dat de onderbroek en pyjamabroek van de Limburgse jongen binnenstebuiten zaten, zegt volgens Roethof „helemaal niets". De advocaat vertelde de rechter dat hij zijn onderbroek ook wel eens per ongeluk verkeerd had aangetrokken. Ook de doodsoorzaak van Nicky is nooit met zekerheid vast komen te staan. De deskundigen die het lichaam van de jongen hebben onderzocht, konden niet tot een eenduidig oordeel komen. Er was wel letsel op het lichaam gevonden, maar dat kan volgens Roethof ook zijn ontstaan door de ruzie met zijn tentgenootjes.

De officier van justitie bracht hier tegenin dat het DNA van Jos B. achttien keer op de onderbroek van Nicky Verstappen zat: aan de binnen- en buitenkant en aan de voor- en achterkant. Ook zijn twee sporen op het lichaam van de 11-jarige jongen gevonden en een op zijn pyjamabroek. „Het DNA van een volwassen man zit op een dode, 11-jarige jongen. Dat is heel verdacht", aldus de officier van justitie. Volgens hem gaat het om „meer dan eenmalig, vluchtig contact.” Ook is er volgens hem geen sprake van secundaire overdracht, dus dat het DNA van B. via iemand anders op Nicky is terechtgekomen.

Onaannemelijk

Het wegloopscenario van de advocaat acht het OM zo onaannemelijk dat het terzijde geschoven kan worden. „Hij zou niet in het donker zijn weggelopen, op blote voeten en zonder verder iets mee te nemen. Nicky zou in zo’n geval hebben gevraagd of hij naar huis mocht, zoolt hij twee jaar eerder ook deed (tijdens een eerder kamp had Nicky heimwee)” aldus de Officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Nicky is gedood. „Kerngezonde jongetjes van 11 gaan niet zomaar dood. Hij is een niet-natuurlijke dood gestorven.”

Ook vindt het OM het verdacht dat B. behalve zijn ontkenning niets meer wil verklaren. „Hij heeft eerder verklaard en dat werd tegen hem gebruikt. Daarom zwijgt hij nu", laat Roethof weten. B. was begin jaren tachtig verdacht van twee zedendelicten, die zaken zijn geseponeerd.

Tijdens de zitting schoot moeder Berthie Verstappen uit haar slof. Toen de rechtbank voor nader beraad de zitting schorste en B. opstond om te worden afgevoerd naar de cel, vloog Berthie Verstappen tegen B. uit. „Kijk me aan”, riep ze boos in Limburgs dialect. Peter R. de Vries, die naast haar stond, kalmeerde haar. „Berthie was heel boos dat B. haar niet in de ogen wilde kijken”, legde De Vries het voorval later uit. „Daarom riep ze naar hem. Maar B. weigerde ieder oogcontact en keek weg.” De Vries zei ook weinig geloof te hechten aan de ontkenningen door B. en diens advocaat. De pro-formazitting wordt naast Berthie ook bijgewoond door vader Peter en zus Femke Verstappen.