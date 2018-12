Internationale trein zeer geliefd onder Millennials

Parijs, Brussel, Berlijn of Keulen. We pakken steeds vaker de internationale trein om deze bestemmingen te bereiken. En deze trend is ook niet meer te stoppen als je het Helmut Brall, de directeur van Treinreiswinkel, vraagt. De discussie over de hoge CO2-uitstoot van de luchtvaart dendert voort en biedt mooie kansen voor de internationale trein. ,,Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat vliegen vervuilend is en zien de trein als een milieubewuste vervanger”.

De Groene keuze

De internationale trein wordt steeds vaker geboekt als alternatief voor het vliegtuig. Vooral scholen, hogescholen en universiteiten die groepsreizen per trein doen, geven hun voorkeur aan internationale treintickets, vertelt Brall. In een jaar tijd zag hij het aantal passagiers dat via zijn reisbureau boekt met 40.000 stijgen naar 170.000 in 2018. „Zij kiezen bewust voor de trein, omdat het groener is. Een ander effect zijn de zogenaamde ’crisis jaren’”, legt Brall uit. „Als het goed gaat met de economie, maken mensen meer korte stedentripjes. Als het het minder goed gaat, is dat het eerste wat je skipt.”

Brall’s organisatie is na de NS de belangrijkste verkoper van internationale tickets in Nederland en profiteert dus enorm van deze groene beweging. „Mensen zeggen niet alleen dat ze beter met de trein kunnen reizen, ze doen het ook echt”, zegt Brall. „Maar zo’n grote groei als vorig jaar hebben we niet eerder meegemaakt. We komen uit op een omzetgroei van bijna 35 procent ten opzichte van 2017.” Deze groei laat volgens hem zien dat mensen het afgelopen jaar echt anders zijn gaan denken over internationaal treinreizen. „Vooral Millennials geven vaker de voorkeur aan een trein- of busreis, die lopen toch een beetje voor. Ze willen geen vervuilende reis maken.”

Populaire trajecten

De Eurostar en de Thalys zijn het populairst onder de internationale verbindingen. Vooral zakenreizigers maken gebruik van dit traject, zegt NS-woordvoerder Carola Belderbos. Direct gevolgd door de IC Brussel en IC Berlijn wat meer voor ’vrije tijdsbesteding’ wordt gebruikt. Volgens de NS nemen reizigers vaker de trein uit duurzaamheid. Vooral het traject tussen Amsterdam en Londen blijft een hot topic. „Eind 2019 wanneer de douaneafspraken tussen de overheden rond zijn, is het mogelijk om rechtstreeks binnen 4 uur van Amsterdam naar Londen te reizen.”