Instagram trekt 'slechtste update ooit' in na woede

Paniek onder de gebruikers van Instagram. De app van het sociale medium heeft een donderdag een nieuwe gebruikersinterface gekregen. Wanneer gebruikers de update op hun telefoon installeren zouden zij kennis maken met de ervaring die het helemaal ging worden in 2019.

Het probleem? Gebruikers vonden het afschuwelijk en deden massaal hun beklag op andere sociale media. De klachtenwolkbreuk was zo intens van aard dat Instagram binnen een uur na het uitrollen is gezwicht. De update is inmiddels teruggetrokken.

Horizonfaal

Wat was er nou precies nieuw? Bij de meeste sociale media-apps worden de updates op je tijdlijn door middel van een verticale scrollbeweging zichtbaar. Dit was bij de jongste update van Instagram juist net andersom. Het netwerk wilde dat er van links naar rechts gewerkt wordt, net als bij de story-mode.

Sommigen beweren dat dit het allerdomste idee ooit is, anderen staan er iets genuanceerder in en stellen dat Instagram hiermee zijn eigen graf graaft. Gebruikers zochten massaal naar manieren om hun app te downgraden zodat ze weer vertrouwd van boven naar beneden kunnen scrollen.

Volgens kwade tongen zou het Amerikaanse platform op deze manier advertenties zichtbaarder willen maken omdat er snel overheen scrollen niet langer mogelijk was.

#ophef

Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze Instagram definitief de rug toekeerden. Dit maken ze kenbaar aan de hand van een screenshot waarop ze de app van hun telefoon verwijderden. De hashtag #instagramupdate is inmiddels trending topic op Twitter, dat blijkbaar hét medium is voor klachten over andere sociale media-platformen.

De nieuwe versie werd donderdag gefaseerd uitgerold, dit begon in het Verenigd Koninkrijk. Daarna sloeg de storm over naar Nederland, ook in ons land hebben gebruikers de gewaakte update op hun telefoon gehad. Wat ook weer leidde tot verontwaardigde reacties.

Het kan voorkomen dat de update op jouw smartphone nog niet is geïnstalleerd of nog niet is teruggedraaid. Vermoedelijk zal vrijdag alles weer zo zijn zoals het altijd was: van boven naar beneden en niet van links naar rechts.