Indonesië 'volkomen verrast' door tsunami: 222 doden

Het aantal slachtoffers van de tsunami die het gebied van de Straat van Soenda trof, is opgelopen naar meer dan 220. De meeste slachtoffers zijn toeristen, zegt de woordvoerder van het rampenbestrijdingscentrum.

Zeker 843 mensen raakten gewond toen de vloedgolf Java en Sumatra raakte. Honderden huizen, hotels en boten raakten beschadigd. Duizenden inwoners hebben op hoger gelegen gebied een veilig heenkomen gezocht.

Beelden tonen het moment waarop de tsunami het land bereikt en slachtoffers en puin met zich meesleept.

Vulkaanuitbarsting

De tsunami ontstond door een uitbarsting van een vulkaan in de zeestraat tussen Java en Sumatra, die de Javazee verbindt met de Indische Oceaan. De uitbarsting veroorzaakte ondergrondse aardverschuivingen, met een tsunami als gevolg.

„Deze tsunami kwam volkomen onverwacht", zegt correspondent Michel Maas. „Er was geen aardbeving, alleen een vulkaanuitbarsting die onder water een aardverschuiving veroorzaakte." De vulkaanuitbarsting was zaterdag, maar de meteorologische dienst had geen rekening gehouden met aardverschuivingen. „De uitbarsting was ook helemaal niet zo groot. De dienst had gewaarschuwd voor hoge golven, maar niet voor een tsunami", zegt Maas. „Zelfs toen de eerste berichten binnenkwamen, had de dienst het over het springtij. Pas later gaf men toe dat het ging om een tsunami."

Geen waarschuwing

Een onderzoeker van de Indonesische tsunamidienst zegt dat de tsunami niet hoog was, maar dat deze voor veel problemen zorgt omdat vooral het kustgebied bebouwd is. Kustbewoners zeggen dat ze geen enkel waarschuwingssignaal hebben gezien of gevoeld, zoals terugtrekkend water of een aardbeving. Volgens de autoriteiten is in sommige gebieden wel een tsunami-alarm afgegaan.