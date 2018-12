Ierland gaat honderden babylijkjes opgraven

De Ierse regering heeft besloten honderden babylijkjes op te gaan graven. De bijna achthonderd babylijkjes liggen in een massagraf bij een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders. Dat meldt Sky News.

Baby's en kinderen

De in totaal 796 stoffelijke overschotten bestaan uit baby’s die al dan niet te vroeg geboren waren, kinderen van 2 à 3 drie jaar en volwassen vrouwen. Met de opgraving hoopt de regering duidelijkheid te krijgen over of er sprake was van grootschalig misbruik in het katholieke opvanghuis in Tuam. De opgraving maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Een commissie die seksueel misbruik in religieuze instellingen onderzoekt, mocht al eerder een beperkt aantal stoffelijke overschotten opgraven. Terwijl ze daarmee bezig waren ontdekten de onderzoekers dat er veel meer kinderen lagen begraven. Ze vonden in minsten zeventien van de twintig ondergrondse kamers babylijkjes.

Meerdere massagraven

Van 1925 tot 1961 runde de katholieke kerk het voormalig opvanghuis. Zo’n 35 duizend ongehuwde vrouwen verbleven in de in totaal tien door de katholieke kerk gerunde opvanghuizen voor ongehuwde moeders in Ierland. Nog drie andere voormalige opvanghuizen zouden ook massagraven hebben met meer dan drieduizend babylijkjes.

Om uiteindelijk alle stoffelijke overschotten te kunnen opgraven is een wetswijziging nodig. Volgens de Ierse premier Leo Varadkar heeft de regering op dit moment niet de macht om de babylijkjes op te graven. De regering verwacht in de eerste helft van 2019 de wetswijziging door te voeren.