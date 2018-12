Huizen bij snelwegen vaker getroffen door inbraak

Woon je zo'n beetje naast de snelweg? Dan is geluidsoverlast niet je enige zorg. Inbrekers zouden er namelijk tuk op zijn om huizen vlakbij een snelweg hun slag te slaan, dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Honderloo, Beekbergen, Maarn

Dit doen ze overigens niet per se in grote steden, maar liever in kleine dorpjes die aan de snelweg liggen. Plaatsen zoals Hoenderloo, Beekbergen en Maarn staan bovenaan het lijstje. De reden dat ze hun heil vlak bij een grote 'vluchtroute' zoeken, is logisch. ,,Een inbreker wil een buurt graag snel in en uit."

RTL nam voor dit onderzoek de data van maar liefst 450.000 inbraken onder de loep van 2012 tot oktober 2018. Op basis daarvan berekenden ze een inbraakrisico en dat bleek in plaatsen die aan rijkswegen lagen vijftig procent hoger dan gemiddeld te liggen.

,,Uit het onderzoek kun je duidelijk een stevig patroon zien van plaatsen die naast de snelwegen liggen, waar de kans op een inbraak dus aanmerkelijk hoger is", vertelt VU-criminoloog Jasper van der Kemp. ,,Het kost je meer moeite om een wijk binnen te komen in een grote stad dan in een dorpje wat naast de snelweg ligt."

Flinke afname

Verder blijkt dat het aantal inbraken in hoog tempo afneemt. In 2012 waren er nog meer dan 91.000 geregistreerde inbraken, terwijl vorig jaar niet eens de 50.000 gehaald werd. Het gaat om een daling van bijna 46,5 procent. Wel lijkt het aantal inbraken dit jaar weer te zijn gestegen, zo kon al voorzichtig geconcludeerd worden.

,,Het zit hem er toch echt in dat de burgers moeten zorgen dat het hang- en sluitwerk van hun woning op orde is. Dat geeft de beste beveiliging", aldus inbraakspecialist Sybren van der Velden van de Nationale Politie. Wel werken bepaalde dingen, zoals buurtgroepen op WhatsApp goed. ,,Elke week krijg ik wel een berichtje dat ergens in het land een woninginbreker wordt aangehouden op grond van een melding uit een Whatsapp-groep. Dus dat werkt echt."