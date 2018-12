Hoofdofficier Amsterdam over xtc 'troep en smerig'

Er gaan steeds meer stemmen op om xtc te legaliseren. Onder andere Arjen Lubach hield in zijn Zondag Met Lubach een lang betoog om de harddrug te legaliseren. Dat vindt echter weinig gehoor bij de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Nicole Zandee.

Vind het troep

,,Ik vind het troep", vertelt Zandee tegenover AT5 als haar gevraagd wordt naar het legaliseren van het middel. ,,Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Er komen ook nog steeds jongeren te overlijden door het gebruik van xtc."

Het gaat haar niet alleen om de substantie van de pil zelf. ,,Als je kijkt: een pilletje dat wordt gemaakt in een laboratorium; dat is geen laboratorium met witte jassen. Dat is ronduit smerig."

Toch wil D66 een proef met de verstrekking van xtc in zogenaamde smartshops. ,,We gaan zien wat er voor plannen komen en dan gaan we dat ook gewoon bespreken in de driehoek. Dan ga ik ook als Openbaar Ministerie mijn kijk op dat plan bespreken met de politie en de burgemeester. En dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en kijken we of meegaan of niet in zo'n experiment."

Cocaïneresten

De vraag naar de drug blijft in ieder geval onverminderd. ,,Als je kijkt hoeveel cocaïneresten er in het rioolwater worden aangetroffen en als je de verhalen hoort dat op scholen kinderen op maandagochtend nog zitten na te dreunen van het drugsgebruik in het weekend, dan heb je toch wel een taak om die jongeren te wijzen op het gebruik van die drugs."