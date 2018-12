Het sneeuwt! En dat zorgt voor ongelukken

Dat gelukzalige momentje wanneer je je gordijnen opendoet en een witte wereld je groet; heerlijk. Maar Nederland zou Nederland niet zijn, als het eerste laagje sneeuw niet gelijk problemen op zou leveren.

Sloot

Vooral op de weg heeft de sneeuw, en met name de bijkomende gladheid, voor ongelukken gezorgd. Zo waren er op de A4, de A12 en de A27 aanrijdingen. Bij het ongeluk op de A4 viel een gewonde.

Op verschillende plekken in Nederland kwamen auto's in de sloot terecht. In Ter Aar en Boskoop kwamen de bestuurders met de schrik vrij, in Breezand was de bestuurder nergens de bekennen.

Zaterdagavond is het begonnen met sneeuwen, de buien hebben via het noorden het land al verlaten. Er zijn op veel plaatsen strooiwagens in gezet.

Ook op het spoor gaat alles niet van een leien dakje. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Schiphol, en geen intercity's tussen Amsterdam en Almere vanwege een wisselstoring. ProRail probeert dit zo snel mogelijk te verhelpen en raadt reizigers aan de reisplannen te checken.

Geen witte Kerst

Geniet nog even van deze sneeuw, want er is een grote kans dat het in de loop van de ochtend zal verdwijnen. Het fijne is wel dat de gladheid dan ook wegtrekt. Er is lokaal kans op ijzel vanwege de regen die later op de dag gaat vallen. Het wordt een graad of twee vandaag.

Na vandaag is het wisselvallig. Maandag gaat het veel regenen, maar dinsdag wordt dan weer droog met veel wind. En van het ene uiterste naar het andere: sneeuwt het vandaag, wordt het vrijdag weer tien graden. De kans op een witte Kerst is dan ook zeer klein.