Het Nationale Theater trekt recordaantal bezoekers

Het Nationale Theater werd dit jaar door meer dan 300.000 mensen bezocht in thuisstad Den Haag en de rest van Nederland. Het recordaantal bezoekers werd behaald met de programmering in de eigen theaters (Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3), de eigen producties en educatieprojecten. „Wij zijn enorm trots op deze resultaten en zullen die in 2019 verder uitbouwen”, zegt directeur theater Cees Debets.

In 2018 is het aantal bezoekers van Het Nationale Theater in Den Haag met 16 procent gestegen ten opzichte van 2017. De producties waarmee het gezelschap door het land heeft gereisd hebben 9 procent meer publiek getrokken. Ook zijn er ruim 10.000 mensen afgekomen op de programmering van Het Nationale Theater op theaterfestival De Parade. In totaal zijn de bezoekersaantallen met 13% gestegen in vergelijking met 2017. Bovendien bereikte de afdeling educatie een recordaantal kinderen en jongeren (56.000) met schoolvoorstellingen en workshops. In 2017 waren dit er 50.000.

Prijzenregen voor producties van Het Nationale Theater

Het Nationale Theater heeft meerdere prijzen ontvangen in 2018. Artistiek leider Eric de Vroedt ontving de Toneelschrijfprijs 2018 voor de tekst van zijn theatermarathon The Nation. De prijs is uitgereikt tijdens het Vlaams Theaterfestival in Antwerpen en bestaat uit een bedrag van €10.000. De toneeltekst werd bovendien ook geselecteerd voor een Duitse vertaling. Acteur Vanja Rukavina heeft de Arlecchino, de VSCD Toneelprijs voor de meest indrukwekkende mannelijke bijrol, in de wacht gesleept tijdens het Nederlands Theaterfestival voor zijn rol in The Nation. De voorstelling was ook te bewonderen op het Nederlands-en Vlaams Theaterfestival. NTjong in samenwerking met DOX viel ook nog in de prijzen met Bloedlink. Deze voorstelling is bekroond met jeugdtheaterprijs de Zilveren Krekel. Het Nationale Theater is daarnaast uitgeroepen tot het beste gezelschap van het theaterseizoen, in het Theaterjaarboek 2017/2018.

Hoogtepunten in 2018

NTJong vierde dit jaar het vijfjarig jubileum en is bedolven onder de lovende recensies voor De Vrekkin die nog tot 13 januari 2019 te zien is in theaters door het hele land. In de zomer van 2018 bezochten maar liefst 7.500 bezoekers de 15 voorstellingen van het spektakel Ondine, waarvoor de schouwburg werd omgetoverd tot een onderwaterwereld. Harrie Jekkers speelde zijn solovoorstelling Achter de Duinen exclusief in de Koninklijke Schouwburg, alle voorstellingen in zowel 2018 als 2019 zijn stijf uitverkocht. HNT-regisseur Daria Bukvić scoorde met de voorstellingen Othello en Melk en Dadels, die avond-aan-avond waren uitverkocht. Voor de voorstelling We zijn hier voor Robbie, een samenwerking met De Theateralliantie, zijn al ruim 24.000 kaarten verkocht. En ook de Netflixachtige theaterthriller The Nation (2017-2018) trok in totaal 30.000 bezoekers met uitverkochte zalen in heel het land. Het Nationale Theater blijft daarnaast innoveren op het gebied van publiekswerking en educatie. In 2018 is het project HNT Onbeperkt gestart. Het Nationale Theater onderzoekt samen met mensen met een beperking hoe een theaterbezoek prettiger kan zijn, door het licht, het geluid, de foyer en de zaal aan te passen. De manifestatie MAAK kende een eerste editie. Vakdocenten, leerkrachten en beleidsmakers uit het hele land beleefden zelf het creatieve proces van theatermaken. Met nieuwe inspiratie passen ze nu meer creativiteit toe in hun dagelijkse praktijk.

Directie compleet

In 2018 is Lidy klein Gunnewiek benoemd tot directeur zakelijk bij Het Nationale Theater. Samen met directeur theater Cees Debets en artistiek leider Eric de Vroedt vormt zij sinds 1 juni de driekoppige directie van de organisatie. In januari 2017 zijn Het Nationale Toneel, De Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui tot het Nationale Theater gefuseerd. Het Nationale Theater is daarmee het grootste reizende theatergezelschap van Nederland en het stadsgezelschap van Den Haag.