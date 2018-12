Het jaar van Josylvio: 'Ik heb 2018 echt gekilled'

De ene na de andere hit op YouTube en Spotify, je nieuwe album Hella Cash is platina en je hebt meegedaan aan Expeditie Robinson: 2018 was je beste jaar tot nu toe. Tegelijkertijd heeft de fame je geen spat veranderd en ben je nog steeds die guy van vroeger. Hoe blijft rapper Josylvio toch met beide benen op de grond staan?

,,Als je me een jaar geleden gevraagd had wat ik van Josylvio vond, had ik je aangekeken en gevraagd wie in hemels naam Josylvio is. Dat komt doordat ik onder een steen leef of doordat mijn muzieksmaak simpelweg eentonig is. Kennis met Joost, zoals Josylvio eigenlijk heet, maakte ik pas tijdens zijn deelname aan Expeditie Robinson. Ik moet bekennen dat hij, toen hij de Expeditie na acht dagen verliet, nog steeds een volkomen vreemde voor me was. Maar goed, onder die steen ben ik inmiddels gelukkig vandaan gekropen… Voor Joost was dit jaar zijn succesvolste jaar tot nu toe. Van zijn nieuwe album Hella Cash tot het scoren van hits op onder andere Spotify en YouTube, Josylvio zat allesbehalve stil. Als kers op de taart mocht hij deelnemen aan Expeditie Robinson. Toen hij daar op dat eiland zat, begon hij zich pas te realiseren wat hij dit jaar allemaal geflikt heeft.”

Ergens in een landhuis in de natuur bij Schoorl, Joost mag weten waar dat mooie stukje ligt, spreekt Metro de rapper wiens jaar niet meer stuk kan. Hij loopt me tegemoet in zijn blauwrode trainingspak, bibberend van de kou. Het is donker en kil en ik kan nog net de silhouetten van de bomen zien. Josylvio’s blote voeten worden ‘warm gehouden’ door de slippers die hij draagt. Eenmaal binnen ligt producer Esko onderuitgezakt op de bank. Op tafel staat een bakje met een stuk of twintig uitgedrukte sigaretten, daarnaast een pakje oreo’s en twee bakjes huzarensalade. De tv staat op TLC, maar het geluid staat uit. In de hoek van de kamer staat een winkeltas van Louis Vuitton en daaromheen liggen ongeopende pakketjes. ,,Dit moet je echt horen bro”, zegt Joost tegen zijn manager Brahim Fouradi. Een harde beat vult de kleine ruimte en het duurt niet lang of Brahims hoofd beweegt mee op de maat van de muziek. Wat je ook van Joost persoonlijk vindt, één ding is zeker: zijn muziek is goed.

,,Ik heb dit jaar met mijn album Hella Cash echt een overbrugging gemaakt. Dat heb ik denk ik gedaan door heel breed te gaan in mijn publiek. Tegelijkertijd ben ik wel echt mezelf gebleven”, vertelt Joost. We zitten op een tweepersoonsbed in één van de slaapkamers die het huis rijk is. Josylvio leunt naar achteren met zijn rug tegen het hoofdeind van het bed zijn benen in kleermakerszit. Hij draait een jointje en tikt deze tegen het glas van zijn gouden horloge. ,,Hella Cash gaat over waar ik altijd over heb gerapt, plus de dingen die ik de afgelopen paar jaar heb meegemaakt. De carrière die ik heb. Het is een hele andere lifestyle dan daarvoor.”

De 26-jarige half-Egyptisch half-Nederlandse rapper groeide op in Naarden. Waar de stad bekend staat als ’t Gooi was dat voor Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, zoals de rapper heet, slechts een teken aan de wand. Hij groeide namelijk op in het ‘mindere’ gedeelte van Naarden. ,,Ik heb nooit echt mijn motivatie in school of werk gevonden en dat soort dingen. Als ik er maar goed geld mee kon verdienen was de motivatie daar. Echt ergens liefde voor hebben, dat heb ik nog nooit gehad, zoals ik dat wel heb voor wat ik nu doe”, vertelt Joost. Zijn rapcarrière begon 3 jaar geleden pas echt. Toch is 2018 een bijzonder succesvol jaar voor hem.

,,Catch Up is de meest bekeken Nederlandse YouTube-video. Dat is een vet dingetje. Ik heb dit kunnen doen met een kanaal dat ik in de eerste week van januari 2018 heb opgericht. Dat kanaal bestaat nog niet eens een jaar nu.” YouTube was niet de enige plek waar Josylvio hits scoorde. Ook op Spotify kun je niet meer om hem heen: meest gestreamde artiest in Nederland’, ‘Catch Up nummer 4 meest gestreamde track in Nederland’ en ‘Hey Meisje nummer 7 meest gestreamde track in Nederland. Waar hij dit succes aan te danken heeft? ,,Echt hard werken, niet de studio uitkomen en je shows naar een volgend level proberen te tillen. Gewoon elke track waar je op komt killen. Je moet het beste uit jezelf halen. Ik ben gewoon een workaholic”, zegt Joost.

Dat hij altijd bezig is een moeilijk stil kan zitten, was te zien tijdens zijn deelname aan Expeditie Robinson. ,,Ik kan niet chillen. Ik moet wat doen en ik ben altijd bezig. Al ben ik niet bezig, dan ben ik in mijn hoofd nog steeds bezig. Dan ben ik hele plannen aan het smeden.” Joost schiet in de lach. Hij laat zijn duim over de aansteker glijden er verschijnt een vlammetje. Hij kijkt naar het vuurtje alsof het een hypnotiserende werking heeft. ,,Mentaal is Robinson een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan. Iedereen zegt altijd dat het makkelijk is, maar ga maar eens 24 uur zitten niks doen. Kijk, dat eten zoeken en vuur maken dat klinkt heel kaka nu, maar dat heb je zo gedaan. Het kost wel heel veel energie om het te doen, maar het vult je dag niet. Voor de rest doe je niks, ben je in gesprek met elkaar en denk je na. Ik ben iemand die alleen maar keihard gaat en ineens sta je op de handrem. Die handrem zit vast en dat is wel even helemaal spacen.”

Uiteindelijk koos Joost er na 8 dagen Robinson zelf voor om zich weg te laten stemmen. ,,Mijn lichaam was helemaal op. Ik had al 9 dagen niet gepoept en zat er helemaal doorheen.” Toen Robinson begon zat hij net in de 27ste dag van de Ramadan. Dat maakte deelnemen aan Robinson nog zwaarder voor zijn lichaam. ,,Als ik terug kon in de tijd, dan had ik nog niet meegedaan en had ik gewacht tot een later stadium in mijn carrière. Het is een beetje cliché om te zeggen natuurlijk. Ik denk dat als ik mijn carrière al wat had uitgespeeld, wat je vaak ziet bij de mensen die aan Robinson meedoen, ik meer zen was geweest. Maar I got work to do, je weet toch, ik kan niet chillen. Ik zit daar niet voor de money, ik zit daar echt voor het spel. Maar ik kon me niet focussen op het spel want ik heb andere dingen”, vertelt Joost.

Hoewel hij Robinson graag had gewonnen, is hij ergens ook wel blij dat hij niet in de complotten terecht is gekomen. ,,Het is totaal niet mijn ding. Ik ben heel loyaal aan mensen. En ik voel me heel erg slecht behandeld als iemand niet loyaal aan mij is. Als iemand mij zou backstabben, ik weet niet of ik dat zou kunnen handelen zeg maar.” Joost steekt de joint in zijn handen, die inmiddels was uitgegaan, weer aan. Hij neemt geen trek maar ademt slechts de rook in. Hij is zichtbaar ontspannen en ik merk dat ik ook niet meer zo serieus ben. Als je hem zo ziet is hij eigenlijk een hele gewone jongen met een hele grote passie: muziek maken. Hij is zich er maar al te bewust van wat voor invloed de money en de fame op je kunnen hebben.

,,Wanneer je succesvol bent en geld verdient, wordt iedereen je vriend. Iedereen doet aardig tegen je of je nou een klootzak bent of niet. Ik vind het heel belangrijk om bij mezelf te blijven en niet zo te worden. Ik zie heel veel in mijn omgeving dat jongens niet meer met hun beide benen op de grond staan. Dus ik wil wel echt weten van mezelf of ik nog diezelfde guy als vroeger ben.” Voor de nuchtere rapper is het bijzonder om te zien hoe in drie jaar tijd zijn droom is uitgekomen. ,,Dit was gewoon onrealistisch. Dit bestond gewoon niet voor mij. Het is heel raar. Ik had het vroeger nooit durven dromen. Twee jaar geleden was het hard dat ik zo die game in ben gekomen, maar ik had nooit gedacht dat ik zo’n level had kunnen halen. Het is wel heel tof om je plannen gewoon te zien werken.”

Stel, we spoelen vooruit naar 31 december 2018. Iedereen kijkt terug op het afgelopen jaar. Hoe kijkt hij terug? ,,Ik kijk wel echt met een big smile terug op 2018. Ik krijg er nu ook een big smile van op mijn gezicht en kriebels in mijn buik van hoe je het nu zo zegt. Ik heb het gewoon gekilled, dat denk ik. Ik heb alles gegeven en ik blijf het geven. Mijn YouTube-kanaal begon ik in de eerste week van januari 2018. Op 12 januari kwam mijn eerste single, Skittle Stacking,uit. Een paar dagen daarvoor releaste ik de documentaire van mijn album, waar Skittle Stacking onderdeel van uitmaakt. Die track is platina geworden. Daarna uploadde ik Catch Up op datzelfde kanaal en dat was een bomaanslag. Toen kwam het album uit en de rest is history.”