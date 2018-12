Heel Holland Bakt zondag 9 december van start

Waarschijnlijk heb je inmiddels zelf wel door dat het je niet gaat lukken om prachtige taarten of gedetailleerde cakeversieringen te maken. Gelukkig hebben we daar een programma voor. Bij Heel Holland Bakt hoeven we alleen maar lui achterover te leunen en te kijken hoe de creaties gemaakt worden. Perfecte combi toch?

Winterseizoen

Goed nieuws dan ook, voor de HHB-fans onder ons. Zondagavond gaat het nieuwe seizoen van start, in de winter voor de verandering. Normaal gesproken start het programma in september al, maar dit jaar wordt het anders aangepakt. En dat is fijn ook, laat presentator André van Duin weten. Doordat de opnames later in het jaar plaatsvonden, hoefde er niet in de hittegolf van afgelopen zomer gebakken te worden.

„Als het deze zomer was opgenomen, dan hadden we in die hittegolf in een tent moeten opnemen”, vertelde Van Duin bij RTL Boulevard. „Het was natuurlijk 30 tot 35 graden deze zomer. En dan de hitte van die ovens, de gebakjes houden dat ook echt niet vol. We hadden nu een heerlijk temperatuurtje, zo’n 20 tot 25 graden. Perfect.”

500 bakkers

De eerste aflevering is een 'bonus'. En dat betekent dat we dit jaar ook langer van het programma kunnen genieten: er zijn namelijk maar liefst negen afleveringen. De eerste aflevering start niet met tien, maar met vijfhonderd kandidaten. Zij strijden tijdens een proefdag om een plaats in de baktent. Uit die 500 bakkers worden de tien finalisten gekozen.

Kun jij niet wachten tot het begint? Dan hebben we alvast een teasertrailer voor je. Om je vingers bij af te likken.