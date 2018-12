GroenLinks wil xtc legaliseren

Als het aan GroenLinks ligt, moet de productie van xtc onder de regie van de overheid komen. Daarmee zou het uit het criminele circuit worden gehaald.

Pillen draaien

Dat zegt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg tegen de Volkskrant. Zelf draaien hoeft dan weer niet van de politica. „De regering hoeft niet zelf de xtc-pillen te draaien, de gemeenten hoeven xtc niet zomaar in de supermarkt te leggen, maar de overheid moet wel de regie willen nemen." Ze stelt dat xtc na alcohol en cannabis de meest gebruikte drug in het uitgaansleven is.

Ze vindt het een logische stap om naast het gebruik van cannabis, ook de consumptie van xtc te reguleren. Dat zegt Buitenweg vanwege de volksgezondheid, maar ook vanwege de toenemende macht van criminelen. „De productie moet via een vergunningensysteem worden gecontroleerd en uitsluitend pillen die voldoen aan kwaliteitseisen moeten verkrijgbaar zijn."

Alcohol

Ook de Bredase burgemeester Paul Depla (PvdA) spreekt zich uit voor het opheffen van het verbod op xtc-gebruik. „Geef mij één argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn? Ik praat de deskundigen na. Die zeggen mij: xtc is minder schadelijk dan alcohol."

Dit is niet de eerste keer dat de discussie over legalisering van xtc wordt aangewakkerd. Twee maanden geleden riep Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog van het Radboudumc in Nijmegen, bijvoorbeeld ook al om legalisering. Dat zou volgens mij namelijk leiden tot minder criminaliteit en minder dumpen van gevaarlijk chemisch drugsafval, zei hij destijds tegen het Algemeen Dagblad.

Verslavend

Alcohol is volgens hem een groter probleem dan een „pilletje". Xtc heeft namelijk in mindere mate een verslavende werking. Kramer ziet zijn studerende kinderen liever af en toe een xtc-pilletje pakken, dan dat zij dagelijks alcohol drinken.

D66 schaarde zich toch ook achter zijn plan, zei Gelders Statenlid Antoon Kanis. „We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is. Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten. Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop. Zo halen we het uit de criminaliteit, bieden we de ruim 800.000 Nederlanders die af en toe een pil gebruiken een veilig product en voorkomen we onveilige situaties in onze woonwijken en natuurgebieden."