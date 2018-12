Goed nieuws: de NS koopt 88 nieuwe Sprinters

Goed nieuws voor wie regelmatig met de trein reist, want de NS krijgt er nog eens 88 nieuwe Sprinters bij. De extra treinen moeten de druk op het spoor verlagen.

Eerder bestelde de NS al 118 nieuwe Sprinters, maar deze waren vooral bedoeld als vervanging van het oude model. Nu koopt de spoorvervoerder nog eens 88 nieuwe treinen, omdat het aantal treinreizigers blijft stijgen.

5 procent

De extra Sprinters zorgen voor 15.000 extra zitplaatsen en dat is volgens de NS hard nodig om reizigers in de toekomst comfortabel te laten reizen. Vooral tijdens de ‘hyperspits’, tussen 07.30 en 08.30 uur, is het op bepaalde trajecten ontzettend druk. „Op trajecten rondom Schiphol zien we een stijging van vijf procent per jaar in het aantal reizigers”, zegt NS-woordvoerder Iris Reshef.

De nieuwe Sprinters moeten de druk op deze trajecten dus verlagen, maar dat betekent niet dat je straks nooit meer hoeft te staan. „We zien een hele snelle groei in het aantal treinreizigers", zegt Reshef. „Voorlopig hoort staan tijdens de spits er gewoon bij."

2023

De Sprinters Nieuwe Generatie, zoals de treinen heten, zijn uitgerust met WiFi en hebben een rolstoeltoegankelijk toilet, stopcontacten en USB-aansluitingen. Daarnaast zijn de treinen energiezuinig.

De eerste tien voertuigen uit de bestelling zijn deze maand opgenomen in de nieuwe dienstregeling. De overige Sprinters uit de bestelling van 118 stuks moeten in 2020 allemaal rijden. Het duurt nog even, maar in 2023 moeten ook de 88 extra Sprinters in de dienstregeling zijn opgenomen.

In totaal zijn de 206 nieuwe Sprinters goed voor 35.000 zitplaatsen. Sprinters zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse spoor. Bijna de helft van de treinreizigers reist (voor een deel van de reis) met een Sprinter.