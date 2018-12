Gelukt: 12-jarige Bas breekt stationspianorecord!

Hij begon vannochtend om zes uur in alle vroegte in Maastricht en begon iets na middernacht aan een liedje op de laatste stationspiano in Groningen.

De 12-jarige Veendammer Lars Schipper die met zijn actie geld in wilde zamelen voor het Diabetesfonds, heeft een nieuw record gevestigd én meer dan 32.000 euro opgehaald voor het goede doel.

Eindstation Groningen

In een volle stationshal van Groningen werd de scholier opgewacht door een enthousiaste menigte. Precies volgens het schema om exact negen over twaalf kwam de rode Arriva-trein vanuit Leeuwarden aan op het station. Het is hem dus officieel gelukt, direct na aankomst nam hij plaats achter het muziekinstrument dat voor hem klaarstond in de stationshal. Dagblad van het Noorden was erbij om verslag te doen.

Het oude record van iets meer dan 19 uur alle zestien stationspiano's bespelen is met meer dan een uur verbeterd. Hij is nog niet helemaal klaar. Iets na 1.00 komt hij aan op het station van zijn woonplaats Veendam. Dit is inderdaad niet een station met een piano dus hij zal daar op zijn keyboard nog wat muziek ter gehore te brengen.

Zaterdag 22 december zal de boeken in gaan als de dag waarop een jongen van 12 met muziek tienduizenden euro's ophaalde voor het goede doel én nog een record brak ook. Metro sprak met hem aan het begin van de avond op een druilerig station in Enschede.

Bas haalt in zijn eentje 32.000 euro op ©Jelmer Visser

Geen vertraging

De meeslepende pianotour werd gehouden voor het Diabetesfonds, de scholier ziet dagelijks wat suikerziekte voor impact kan hebben op iemands leven. Zijn eigen zusje Laura heeft diabetes type 1 en hij wilde graag geld ophalen voor meer onderzoek naar de ziekte. Zo wil hij zijn zus en anderen met deze chronische ziekte een beter leven geven.

Om alle stationspiano's van Nederland te kunnen bespelen in 24 uur was een strak tijdschema nodig én een beetje mazzel. Zaterdag stond het geluk aan de zijde van de jonge muzikant. De hele dag heeft hij geen noemenswaardige vertraging gehad met de trein, hierdoor kon hij zijn record vestigen. Dit is op zichzelf natuurlijk al een klein Kerstwondertje.