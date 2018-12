Gedumpte leeuwenwelp Remy boekt flinke progressie

Remy was alleen op de wereld. Of in ieder geval: leeuwenwelpje Remy was alleen in het Utrechtse Tienhoven, toen hij daar afgelopen oktober aangetroffen werd. Vermoedelijk gedumpt door een Belg. Gelukkig gaat het inmiddels goed met de jonge leeuw.

Stichting Leeuw

Sandra Kuijmans, verzorger bij Stichting Leeuw, gaat hem in de komende tijd proberen te leren jagen. ,,Als hij hier helemaal goed gewend is, gaan we het langzaam opbouwen. Ook in de natuur gaan welpen eerst oefenen met hun moeder en het jagen op elkaar uitproberen. Als hij anderhalf jaar is, zal hij het zeker kunnen", zo vertelt ze tegenover Het Algemeen Dagblad.

Remy zit op Landgoed Hoenderdaell, waar leeuwen die afkomstig zijn van bijvoorbeeld circussen door Stichting Leeuw wordt geleerd om weer echt leeuw te zijn. De bedoeling is dat als Remy straks weer kan jagen, hij wordt overgebracht naar een reservaat in Zuid-Afrika.

Vermoedelijk was Remy lange tijd in het bezit van een Belg, alvorens hij achtergelaten werd. ,,We wisten niets van hem. Aan zijn glanzende vacht zagen we dat hij goed te eten had gehad. En zijn gebit was intact. Hij was goed verzorgd."

Volwassen jachthond

Sinds zijn komst op Honderdaell is Remy in ieder geval flink gegroeid. Was hij een pup, nu heeft hij de lengte van een volwassen jachthond. Voorlopig is hij nog wel schuw en redelijk aan de zijn verzorgers gehecht. ,,Leeuwen zijn familiedieren en eenkennig’', vertelt Kuijmans. ,,Ze voelen zich prettig bij vaste mensen. Bezoekers zijn vreemd en dat laten ze merken."