Fresh Prince-acteur klaagt Fortnite aan om dansmove

Zes dj’s, zes mobiele radiostudio’s en zes paar stevige wandelschoenen. Vandaag is de jaarlijkse actie 3FM Serious Request van start gegaan. Dit keer zonder het Glazen Huis, maar met drie enthousiaste dj-duo’s.

Voor het eerste dj-duo dat van start ging, Sander Hoogendoorn en Eva Koreman, begint de wandeltocht om 21.00 uur vanavond op het dan donkere Vlieland. Daar leggen zij hun eerste kilometers af. Het duo Rob Janssen en Jorien Renkema volgt al snel. Zij beginnen aan hun tocht in het holst van de nacht in het Limburgse Weert. En morgenochtend om 09.00 uur als jij of net aan het ontbijt zit of al zuchtend in de file staat, gaat het duo Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen van start in Hengelo.

De drie deelnemende dj-duo’s gaan in een week tijd vanaf verschillende uithoeken van ons land naar het 3FM Serious Request hoofdkantoor in Utrecht lopen. Dat is dus een tikkeltje anders dan de actie normaal gesproken verloopt. Het Glazen Huis dat de afgelopen 14 jaar symbool stond voor de actie, is er dit jaar niet meer. Er is bewust voor gekozen om het initiatief dit jaar om te dopen tot: 3FM Serious Request Lifeline. De dj’s trekken te voet het land door en komen zo allerlei mensen, acties en verhalen tegen. Zo proberen ze meer aandacht te geven aan de initiatieven die overal op poten gezet worden en meer mensen te motiveren om ook iets te ondernemen.