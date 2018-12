Feel good story: politie vindt verlovingsring terug

De politie is met het dagelijkse werk van boeven vangen en zaken oplossen druk genoeg, maar soms kan er even een uitzondering gemaakt worden voor een wel heel aparte zaak. Namelijk die van een vermiste verlovingsring!

Magie van Twitter

Nee, de ring was niet gestolen. De man vroeg zijn vriendin ten huwelijk op Times Square in New York en was zo gelukkig met het antwoord van de vrouw, dat hij de ring van schrik in een rooster van de ondergrondse metro liet vallen. De hulp van de aanwezige politie werd ingeschakeld, maar die lukte het in eerste instantie niet om de ring te vinden.

Het stel droop af, maar de agenten lieten het er niet bij zitten. Met veel moeite wisten ze de ring alsnog uit het rooster te vissen, maar hoe moesten ze het stel weer bereiken? Dit is waar de magie van Twitter om de hoek komt kijken. Op het medium deed de New Yorkse politie (NYPD) een oproep om in contact te komen met het stel. Het filmpje werd ruim twintigduizend keer geretweet.

Ring

En Twitter zou Twitter niet zijn als ze het bewuste stel niet zouden vinden. De NYPD meldde zondagmiddag dat het Engelse stel, John en Daniëlla, inmiddels weer terug was in eigen land. Maar „we gaan regelen dat de ring bij hen terugkomt", aldus de NYPD.

Als bewijs postte de politie een foto van de twee met een wijntje en biertje in de hand: Thank you, Twitter. Case closed.