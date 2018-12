Fans kiezen nieuwe tweede naam voor Macaulay Culkin

Home Alone-acteur Macaulay Culkin heeft een wel heel bijzonder kerstcadeau gekregen van zijn fans. Een nieuwe tweede naam! De acteur vond zijn eigen tweede naam niet goed genoeg, aldus de Herald Sun.

'Kevin McAllister', die inmiddels bijna 40 is, liet onlangs in een talkshow weten dat hij niks had met zijn huidige tweede naam Carson. Hij verzocht iedereen om met een beter alternatief te komen. Uit honderden suggesties koos de Amerikaanse acteur zijn vijf favorieten, en met een poll kon iedereen meestemmen.

De uitslag van de poll

'Nieuwe naam'

De vijf finalisten voor Culkin's tweede voornaam waren: Macaulay Culkin, Shark Week, Kieran, TheMcRibIsBack en Publicity Stunt. Met een overweldigende meerderheid werd er voor Macaulay Culkin gekozen. Precies, exact zijn huidige voor- en achternaam. Hierdoor zal hij vanaf nu officieel door het leven gaan als Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Er kon tot en met kerstavond gestemd worden op de nieuwe naam en hier werd massaal gehoor aan gegeven. 100.000 mensen brachten hun stem uit, een spannende race is het echter nooit echt geworden. Zijn eigen voor- en achternaam won met maar liefst 61 procent van de stemmen. Culkin is blij met zijn nieuwe oude naam. Op eerste kerstdag laat hij op Twitter weten dat Macaulay Macaulay Culkin Culkin een 'nice ring to it' heeft.

Het hoogtepunt van de acteercarriere van Culkin was in de jaren '90. Hij speelde niet alleen in Home Alone en was als kindacteur ook te zien in onder meer The Good Son, Richy Rich en The Pagemaster. Dit succes is hem absoluut niet in de koude kleren gaan zitten, hij heeft lange tijd last gehad van depressies en verslavingen.

Sinds een aantal jaar gaat het weer beter met hem. Culkin kickte af van de drank en de drugs en is bovendien zo nu en dan weer te zien als acteur.