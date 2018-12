Extreemrechts woedend op Toblerone om 'halalrepen'

In extreem-rechtse kringen is met grote ontsteltenis gereageerd op een verhaal van de Zwitserse krant Blick over de halal-certificatie van chocoladefabrikant Toblerone.

Volgens politici van de Duitse AfD-partij zou het merk hiermee bijdragen aan de islamisering van Europa. Toblerone is echter altijd al 'halal' geweest maar heeft dit nooit eerder op de verpakking gezet. Alle vegetarische producten die geen alcohol bevatten zijn overigens theoretisch gezien halal.

Hoe onschuldig is Toblerone? ©Facebook

Ophef

Hoewel er niks aan het recept is veranderd, is de woede groot in extreemrechtse kringen. De chocoladereep, die opvallende overeenkomsten vertoont met een beurtbalkje bij de kassa in de supermarkt, zou geboycot moeten worden volgens een groep bezorgde boze burgers op sociale media. Aanleiding voor deze ophef is het verhaal van Blick met de kop 'Toblerone is nu halal'.

Dit artikel kon eveneens niet op de goedkeuring rekenen van Jörg Meuthen, de woordvoerder van de populistische Duitse AfD. Hij plaatste maandag een verontwaardigd bericht op Facebook en stelde dat Toblerone is gezwicht voor de islamisering van het Europese continent. „Islamisering vindt niet in Duitsland of Europa plaats. Het is daarom ook puur toeval dat deze chocolade nu geclassificeerd wordt als 'halal', stelt hij op sarcastische wijze.

Het internet reageerde zoals je kan verwachten en de Tobleronerel was geboren. In een hoop kapitalen en met zeer krachtige bewoordingen, riepen sommigen op tot een boycot en een petitie. 'Halal-voer'? Dat ging er bij velen niet in. Hiermee maakten ze een vuist tegen de in hun ogen alsmaar voortwoekerende islamitische onderwerping waaraan de westerse maatschappij weldra aan ten prooi zal vallen.

Ook in Nederland krijgt de boycot steun ©Twitter

Wat is halal?

Heeft Toblerone iets aan de receptuur veranderd om 'halal' te worden? Nee, de chocolade is altijd al halal geweest aangezien deze regels eigenlijk voor alle artikelen die geen alcohol of dierlijke producten bevatten gelden. Cola, aardappelen, brood, Hollandse Nieuwe, Maggi voor in de soep en zuurstof zijn voorbeelden waarvan je dit niet direct zou verwachten. Je moet écht je best doen, en er een behoorlijk vreemd dieet op nahouden, om nooit halal te eten of te drinken.

De hele rel gaat alleen maar over een afbeelding op een verpakking. Nieuw is het overigens niet, er is acht maanden geleden al voor gekozen. Zo wordt het voor moslims duidelijker maken dat ze ook binnen hun geloofsovertuiging gewoon chocolade kunnen eten. De fabrikant benadrukt in een verklaring aan CNN dat ze niks aan het traditionele recept hebben veranderd om 'halal' te worden.

Het is niet de eerste keer dat er in extreemrechtse kringen ophef ontstaan vanwege halalproducten nadat ze dit op hun verpakking hebben gezet. Eerder overkwam dit bijvoorbeeld Maggi en de Britse chocoladefabrikant Cadbury.