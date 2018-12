Expeditie-winnaar hoopt alleen nog op Elfstedentocht

Boer Jan, of eigenlijk Jan Bronninkreef, kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat hij de winnaar is van Expeditie Robinson 2018. Ook al weet hij het zelf al sinds juli, „het blijft bizar", aldus de winnaar die het nu eindelijk van de daken mag schreeuwen.

Hij was niet van de complotjes en bleef de hele Expeditie vrij onopvallend. Toch was hij donderdagavond in Ziggo Dome duidelijk de publiekslieveling. Het woord Jan hoefde maar te vallen, of het stadion ging los. Hoe dat komt? „Ik ben gewoon mezelf gebleven", zegt Jan, terwijl hij op adem komt. Het hoge woord is er een half uur uit, en Jan is een ware bekende Nederlander geworden. Iédereen wil met Jan op de foto. Hij neemt er uitgebreid de tijd voor. „Ik geniet hier zo van, hè."

Tussen de koeien

De 53-jarige melkveehouder uit het Overijsselse Dijkerhoek glipte door iedere uitzending van het RTL-survivalprogramma. „Ik wilde niet meedoen aan achterbakse bondjes", vervolgt hij. „Dat ligt me gewoon niet."

Hij bleef zichzelf, en dat had resultaat: Jan kwam in de finale, en won de proef. Eenmaal thuis was zijn leven in no-time weer als vanouds. „Ik deed gewoon weer mijn ding en stond weer tussen de koeien." Maar, lacht hij, Expeditie Robinson zit in mijn vezels. „Dat gaat er nooit meer uit."

Eigen programma

Of we hem op tv zullen blijven zien? „Ik zou best een programma willen maken over het boerenleven, maar we zien het wel. Het was niet mijn doel om bekend te worden." Meedoen aan Expeditie was zijn droom, al sinds het begin. „Ik heb het programma altijd geweldig gevonden. Om er ooit zelf aan mee te doen, leek me fantastisch."

Boer Jan Bronninkreef tijdens de finale van Expeditie Robinson in het Ziggo Dome. Foto: ANP.

Voor een boer nog een beste opgave, om je bedrijf ruim vijf weken achter te laten. „Het is lang, maar mijn vrouw zag de uitdaging ook. We hebben het samen beslist en stonden er duizend procent achter. Dat is wel belangrijk."

Jan heeft nog één droom: de Elfstedentocht schaatsen. „En die gaat er nog komen", zegt hij met klemtonen op alle woorden. ,,Ik heb verdorie achttien jaar gewacht tot ik mee kon doen met Expeditie Robinson. Dus die Elfstedentocht komt er ook nog een keer."

Mindset

Hoewel het Friese schaatsspektakel en de Expeditie om totaal andere temperaturen gaat, is het verder precies hetzelfde, ziet hij. „Het is doorgaan, een goede mindset hebben, bam, go." En dat heeft hij.

Het is het tweede jaar op rij dat een onbekende Nederlander zich Robinson mag noemen. Boer Jan liet hordeloper Gregory Sedoc en student en ’mede-onbekende’ Dominique Hazeleger achter zich.