EU-landen eens over verbod wegwerpplastic

Het is handig, snel en daarmee maar al te verleidelijk – online shoppen tot je er bij neervalt. Zorgwekkend, vinden steeds meer mensen, want al dat digitale gewinkel heeft niet alleen zo z’n effect op je kledingkast, maar ook op het milieu.

Wanneer je nog steeds niet de juiste glitterjumpsuit voor die kerstborrel hebt gevonden kun je pakweg twee dingen doen: 1) nogmaals alle winkels in je stad afstruinen en maar hopen dat je nu wél de juiste maat en een exemplaar naar je smaak kan vinden, of 2) je laptop openklappen en de honderden mogelijkheden afwegen die je online worden aangeboden. Moeilijke keus? Niet echt. Vanaf je bank heb je niet alleen meer opties, maar vermijd je ook nog ’s de feestdagendrukte in de stad, en als je geluk hebt is je pakketje de volgende dag nog binnen. Daarbij is ’t geen probleem om acht extra exemplaren te bestellen ten gevolge van keuzestress: retourneren is toch vaak hartstikke gratis, dus écht uitmaken doet het niet. Door het gemak waarmee we allerlei producten in ons digitale mandje kunnen bonjouren, is ’t een stuk verleidelijker om op dagen zoals Black Friday of Cyber Monday gewoonweg alle items te bestellen die je (heel erg eventueel) leuk lijken.

Drempelverlaging