Eindhoven Airport is weer in de lucht

Goed uitgeslapen zullen ze waarschijnlijk wel niet zijn; de tientallen reizigers die de nacht hebben doorgebracht op Eindhoven Airport. Inmiddels komt het vliegverkeer langzaam weer op gang, de mist is weggetrokken.

Omroep Brabant schrijft dat het eerste vliegtuig inmiddels de lucht weer in is, onderweg naar het Portugese Faro. Maandag vertrekken er 83 vluchten, waarvan veertien om de gecancelde vluchten van zondagavond in te halen.

Communicatie

Zondag werd bekend dat er vanwege de mist geen vliegverkeer meer mogelijk was op Eindhoven Airport. De luchthaven werd daarna afgesloten. Over zowel de communicatie als over het afsluiten waren de reizigers niet blij.

Veldbedden

De gestrande reizigers, in totaal zo'n 900 man, kon op de luchthaven op veldbedden slapen. Tientallen mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Een deel van de passagiers is naar huis, naar familie of naar een hotel gegaan.

Grote drukte op Eindhoven Airport zondag / ANP

De vertrekhal van Eindhoven Airport werd zondag rond een uur of vier gesloten, omdat er geen vluchten meer gingen. Mensen bleven op de luchthaven in de hoop dat er alsnog vluchten zouden vertrekken, dat was niet het geval. Er was lang onzekerheid of er maandag wel vluchten zouden gaan, want er werd opnieuw mist verwacht.