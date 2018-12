Een hap nostalgie met oliebollenboy Donny

Oliebollenboy Donny bakt ze met een lach en houdt wel van een dolletje, en ja, daar horen ook de poedersuikergrapjes bij! Op zaterdag maakt hij ook de ham-kaas, een oer-Hollandse genotsbol.

Donny in zijn element / Orange Pictures

Weekendbollen

In Alkmaar, pal tegenover de Albert Heijn XL, is de kraam van Dutch Bakery al 21 jaar niet te missen. Zo’n 250 lampjes onder de luifel stralen je tegemoet, evenals de bijna gouden bollen, van de olie tot de Berliner en dan zijn er op zaterdag ook nog de gember, ananas, rum-rozijnen en ham-kaas, ,,echte weekendbollen.”

Donny Elsinga (19) staat hier zeven dagen per week, in weer en wind, al schijnt op deze doordeweekse middag het zonnetje linea recta de kraam in. Hij bakt, collega Sarah verkoopt, dat is de rolverdeling en werkt goed, zo samen in de kraam.

Donny bakt en Sarah verkoopt. De samenwerking loopt op bolletjes, ,,moet ook wel als je in zo’n kleine ruimte staat.”

Vol

Hij houdt van volle schalen, zegt de jongen die ook het type glas-half-vol- is, of gewoon vol, en een aantal keer per dag ‘legt hij het beslag’ en bakt hij bij. En ja, dat betekent ook dat regelmatig wat overblijft, want het is met oliebollen-verkoop net als het leven zelf: geen pijl op te trekken. Wat overblijft gaat in een vuilniszak die hij achter de kraam zet en de volgende ochtend is de zak verdwenen. Hij heeft hem nog nooit echt gesproken, maar er is een man uit de omgeving die de oliebollenzak elke avond ophaalt, ,,voor zijn varkens en koeien.” Deed-ie al toen zijn vader er nog stond, ,,hij kent hem wel.”

Na de HAVO heeft hij deze plek van zijn vader overgenomen die vanaf 1997 de Alkmaarders van hun genotsbollen voorzag. Al stond Donny al bij wijze van spreken vanaf dat hij kon staan in de kraam. Hij komt uit een echte kermisfamilie. In de lente en zomer reist hij met zijn familie het land door met onder andere hun attractie de Booster, in de wintermaanden bakt-ie oliebollen hier in Alkmaar. Zijn moeder staat in de Dutch Bakery in Volendam, ,,een kraam die stukken groter is, ook met een au-bain-marie met allerlei chocola en een slagroommachine.”

Dubbeldekkersbol van moeders in Volendam

Haar paradepaardje is de Dubbeldekker, een tompoucebol met room en slagroom. Trots: ,,Heeft ze zelf bedacht en loopt als een trein.” Zijn vader is de afgelopen weken druk geweest met de kerstmarkt in Berlijn. Ja, het reizen en werken op vier wielen zit in het Elsinga-bloed en zijn opvallende heldere grijsblauwe ogen twinkelen nog meer als hij over ‘het kermisleventje’ vertelt.

De saamhorigheid is enorm, iedereen staat voor elkaar klaar. ,,Samen staan we sterk, zeggen we altijd, en dat doen we ook.” Het is rammend hard werken, zomer en winter, de hele week van vroeg tot laat en ook als ze ziek zijn, staan ze er. Zijn grote liefde vond hij op zijn andere grote liefde. ,,Ze heet Lisa...” Hij krijgt er een lach van op zijn gezicht. Ze is ook van de kermis en zit in de oliebollen en dat schept zeker een band. Hij weegt zijn woorden af. ,,We hebben toch best een bijzonder bestaan en zeker voor een buitenstaander niet altijd te begrijpen.”

Oliebol verbroedert

Scholieren Bregje en Elise hebben net de eerste toets van hun proefwerkweek gehad. Frans. Het ging tres bien, lachen ze uitgelaten, en omdat je jezelf nu eenmaal ook af en toe moet trakteren, bestellen ze een wafel bij Sarah. Nee, ze weten niet wat wafel in het Frans is, ,,un waffle?”

Een chic geklede dame, twee scholieren, de baardhipster, toeristen uit Londen die hun oliebollen-firsttimer beleven -en daarna terugkomen voor een tweede-, een meisje met hoofddoek, een bejaarde man en veel ouders met hun kids. Ja, de bol is er voor iedereen, op elk moment van de dag. Weet je wat het is, mijmert Donny even, ,,de oliebol blijft gewoon altijd zoals-ie is, en dat is gewoon goed.” Geen ingewikkelde #healthyfood-fratsen, het is een lekkere hap nostalgie, niet onderhevig aan tijd of trend, waarna Sarah hem aanvult, met een knipoog: ,,we hebben ook lekker geen veganbol!”

Iedereen bakt de bollen op zijn manier en hun familiegeheim is een snufje vanillesuiker erop na het bakken. Niet echt geheim dus, ,,dat kan ook niet in deze tijden met allerlei allergieën, je moet open zijn over wat je maakt.”

Poedersuiker

Op de vraag wat zijn vak nou zo mooi maakt, hoeft Donny geen seconde na te denken. Er is geen dag hetzelfde, ,,en de mensen, hè.” Praatje hier, dolletje daar. ,,We hebben veel vaste klanten en die ken je op een gegeven moment ook echt.” Gelachen wordt er veel. Om de poedersuiker bijvoorbeeld. ,,Niet te veel, hoor”, antwoordde een jongen op de vraag of hij poedersuiker op zijn bol wilde. Zijn ‘anders stop ik mijn neus er weer te diep in’ kon rekenen op een ‘dat-zeg-je-toch-niet!-por’ van zijn vriendin. ,,Lachen toch?” Bij kinderen doet hij er extra veel poeder op, ,,En nu blazen naar je moeder! zeg ik dan. Maar ze doen het meestal niet, keurige kinderen hier in Alkmaar.”

Roos en haar vader zoeken na het boodschappen doen de kraam op, ,,dat doen we bijna altijd wel even.” Jong als ze is, weet ze al precies wat ze lekker vindt!

Januari en februari zijn de twee rustmaanden en zijn hand verdwijnt onder de toonbank, om er een TUI-reisbrochure vandaan te toveren waar in rode sierletters Mexico op staat. Dikke kans dat hij en zijn Lisa daar over een maandje onder de palmen aan een cocktail lurken, en hij wrijft zijn handen al even warm bij het vooruitzicht. ,,Maar eerst nog even knallend hard werken, de drukste weken komen er nu aan.” En ook de koudste, maar daar is de oliebollenboy wel aan gewend en hij laat zien wat hij allemaal aan heeft, van sjaal tot thermoshemd, ,,en als het echt heel koud is, doe ik thermoszolen in mijn schoenen, kun je gewoon kopen bij de Action.”

Grijns

Zijn grijns is er een van een jongen van negentien, zijn leven niet. Waar leeftijdsgenoten in de weekenden losgaan op feesten en de dag erna brak in bed liggen, staat Donny elke ochtend fris in zijn kraam. Al is er ook heus wel eens een drankje, maar nooit te veel, ,,dan sta ik de dag erna als een zombie bij en dat wil ik niet.” Om er met die grijns aan toe te voegen: ,,gelukkig hebben we januari en februari nog!”

Oudejaarsdag is natuurlijk de topdag van het jaar en misschien ook wel de mooiste dag, ondanks dat veertien uur non-stop wordt gewerkt. ,,Ik begin ’s nachts al met de eerste bollen bakken.” Met zijn vijftienen staan ze dan in de kraam en de rijen komen tot achter de Appie: verstand op nul en gaan met die bol. Het twaalf-uur-moment wordt die avond nog net gehaald, knikkebollend met natuurlijk oliebollen, ,,Daarna duik ik mijn bed in. Gesloopt, maar gelukkig."