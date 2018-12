Duizenden Gele Hesjes de straat op in Frankrijk

Voor het vijfde weekend op rij zijn de Gilets Jaunes de straat op gegaan om te protesteren. Duizenden mensen lieten hun onvrede horen, dat waren er een stuk minder dan de weekenden ervoor.

Waterkanonnen en traangas

Vorige week zaterdag demonstreerden bijvoorbeeld 126.000 mensen, nu waren het er volgens officiële schattingen 66.000 door het hele land. Ook zijn er dit weekend minder agenten ingezet: 69.000 tegenover 89.000 vorige week.

Vooral in Nantes, Bordeaux en Toulouse was veel politie aanwezig, in Parijs waren het er 'maar' achtduizend. Er is gebruik gemaakt van waterkanonnen en traangas, om oplaaiende relletjes de kop in te drukken. Ook zijn er in Parijs zeker 168 mensen gearresteerd.

Ontevredenheid

Sinds 17 november is het onrustig in Frankrijk. In eerste instantie liet men onvrede blijken over de aanstaande prijsverhoging op brandstof, maar dat breidde zich al snel uit tot een algehele ontevredenheid. Over de inkomens, de vaste lasten die steeds duurder worden én president Macron.

De protesten van zaterdag richten zich voornamelijk op de regering van president Macron. De prijsverhogingen zijn al van de baan en Macron heeft beloofd dat de minimuminkomens met honderd euro zullen stijgen.

In Parijs leidden de protesten de afgelopen weken tot vandalisme en gewelddadige botsingen met veiligheidstroepen.