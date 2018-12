Duitse asiels: 'Huisdieren zijn geen Kerstcadeau's'

Puppy's en kittens staan hoog op vele verlanglijstjes van kinderen tijdens de feestdagen. Toch wordt hierbij wel eens vergeten dat deze 'Kerstcadeautjes' jarenlang moeten worden uitgelaten of een schone kattenbak nodig hebben. En hier zit niet iedereen op te wachten.

Duitse dierenasiels vinden dat het te vaak voorkomt dat er een huisdier cadeau wordt gedaan tijdens de Kerst om vervolgens weer snel op straat te belanden. Om impulsaankopen te voorkomen, hebben tientallen opvangcentra in Nedersaksen, Bremen en Berlijn alle adopties tijdens de feestdagen opgeschort.

Ook deze pup wordt later een volwassen bulldog ©Skitterphoto

Dierenbescherming

„Mensen die niet begrijpen waarom we de adoptiestop hebben ingesteld, zouden het adopteren van een huisdier misschien beter helemaal kunnen laten", zo vertelt een medewerker in een persbericht van de Duitse vereniging van dierenasiels. Het probleem van gedumpte dieren na de kerstdagen is groot bij onze oosterburen, de eerste dumpingen vinden al plaats vlak na Kerstavond en dit gaat in de eerste maanden van het nieuwe jaar gestaag door.

Dik Nagtegaal van de Nederlandse Dierenbescherming noemt de maatregel van zijn Duitse collega's behoorlijk ingrijpend maar heeft er wel begrip voor. „Ik ken inderdaad gevallen waarbij er huisdieren cadeau worden gedaan tijdens Kerst in landen als de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk. Een volledige ban op alle adopties is wel behoorlijk ingrijpend, maar het is blijkbaar nodig om het aantal impuls-adopties aan banden te leggen."

Nagtegaal heeft geen signalen dat dit probleem ook in Nederland speelt. „Er zijn in de decembermaand niet opvallend meer adopties dan in andere maanden. Bovendien zijn zitten onze dierenasiels ook niet ineens voller in januari en februari. Wij geloven in goede voorlichting, nieuwe baasjes kunnen sowieso niet na hun eerste bezoek meteen een dier bij ons meenemen. Na het intakegesprek volgt een bedenkperiode en pas daarna mag de kat, hond of konijn mee naar zijn nieuwe huis. Daarnaast moet woonsituatie van het baasje matchen met de behoeftes van het dier."

Georgina Verbaan leest een verhaaltje voor aan een asielkat en kinderen ©ANP

Voorlichting en contact

Ook als het dier eenmaal geadopteerd is, blijft de Dierenbescherming contact onderhouden. Na een aantal maanden volgt er een huisbezoek en zullen er nog enkele vragen over het welzijn van het huisdier moeten worden beantwoord.

Hoe het komt dat er in Duitsland meer huisdieren onder de Kerstboom als cadeau worden aangeboden blijft gissen. „Misschien zijn we in Nederland wel nuchterder en denken we beter na over het geven van huisdieren als cadeau. Het kan ook zijn dat we hier geen traditie hebben om dieren als geschenk te geven, dit kan erg cultuur of streekgebonden zijn."

Voor het Duitse verbod voelt hij echter weinig, vooral omdat het probleem in Nederland minder speelt. „Je treft hiermee ook de goedwillende mensen, zij zouden de feestdagen juist kunnen gebruiken om hun nieuwe huisdier goed te laten wennen aan hun nieuwe omgeving. Deze vrije dagen kunnen hier erg geschikt voor zijn." Wel benadrukt Nagtegaal wel dat zijn Duitse collega's een punt hebben. „Wanneer je een huisdier koopt of cadeau doet, hoort daar een zorgplicht bij die de rest van zijn leven duurt. Wanneer je hier niet aan kan voldoen, is het dier de dupe."

Wil je eenzame asieldieren toch een prettige Kerst bezorgen zonder jarenlange zorgplicht? Geef ze dan een Kerstcadeautje voor onder de boom, dit kan je doen via de site van de Dierenbescherming. Donaties in de vorm van voeding, speeltjes of mandjes worden zeer gewaardeerd.