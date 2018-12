Droog en weinig wind tijdens jaarwisseling

We moeten er toch echt aan geloven: de energierekening gaat in 2019 fors omhoog. Door de klimaatplannen van het kabinet gaan we fors meer betalen voor gas. Gemiddeld gaat een huishouden tussen de 130 en 160 euro meer per jaar betalen, meldt De Telegraaf.

3 cent per kubieke meter

De belasting op aardgas gaat namelijk met 3 cent per kubieke meter omhoog. De belasting op stroom gaat omlaag. Daarnaast gaat volgens de krant de belastingvermindering op de energiebelasting met 51 euro omlaag als het aan het kabinet ligt, waardoor we 257.54 euro korting op de energiebelasting krijgen, in plaats van 308.54 euro die het nu is. Ook de tarieven voor het leveren van gas- en stroom kunnen omhoog gaan, wat het nog duurder gaat maken.