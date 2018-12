Drama op de weg in 2018: meer files en vertraging

Er zijn dit jaar meer files en vertragingen dan vorig jaar. Volgens de jaarcijfers van de ANWB is er een toename van ongeveer twintig procent.

Vooral in de regio's Den Haag en Rotterdam was er veel fileleed, maar ook in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de filezwaarte toe dit jaar. Alleen in het noorden van het land stond men minder vaak stil op de snelweg.

Dramatisch

Het hoogtepunt van het fileprobleem vond plaats op 1 november. Een doodgewone donderdagavond, behalve dat de regen en een groot aantal ongelukken het tot de zwaarste spits van het jaar maakten. Er stond op het drukste moment maar liefst 1135 kilometer file.

Volgens de ANWB was er niet alleen tijdens de spitsuren meer oponthoud, maar stonden automobilisten ook overdag vaker vast. „Het is een dramatisch jaar geweest voor de autorijder, want ondanks het relatief mooie weer de afgelopen twaalf maanden, stonden we weer vaker stil”, zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB tegen de Telegraaf.

Vroempoen

Broekhuis voorziet dat het fileleed niet te overzien zal zijn, als het echt slecht weer gaat worden. „Het afgelopen jaar waren er twee regen- en stormdagen en dan zie je het verkeer letterlijk en figuurlijk ontsporen. Ik houd mijn hart vast als we echt met extremen te maken gaan krijgen.”

Dat er meer files waren dit jaar, dat hebben we wel gemerkt. Er werd dit jaar namelijk meer dan ooit gepraat over de oplossingen van het fileprobleem. Rekeningrijden, of de door Arjen Lubach gebruikte term Vroempoen, zou een oplossing vormen, maar stuit ook op veel tegenstand.