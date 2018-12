Dodental na tsunami in Indonesië loopt op tot 334

De Indonesische autoriteiten hebben maandag bekend gemaakt dat het dodental na de tsunami in het gebied rond de Straat van Soenda verder is opgelopen. Door de autoriteiten is inmiddels bevestigd dat er 334 slachtoffers zijn gevallen en nog 57 mensen worden vermist. In totaal zijn er meer dan 700 gewonden gevallen.

Aardbeving

Meer dan duizend mensen raakten gewond toen de vloedgolf zaterdagavond Java en Sumatra raakte. Aan de tsunami ging geen aardbeving vooraf waardoor veel mensen werden verrast door het water. Honderden huizen, hotels en boten raakten beschadigd. Duizenden inwoners hebben op hoger gelegen gebied een veilig heenkomen gezocht.

„Deze tsunami kwam volkomen onverwacht", zegt ook correspondent Michel Maas tegen de NOS. „Er was geen aardbeving, alleen een vulkaanuitbarsting die onder water een aardverschuiving veroorzaakte." De vulkaanuitbarsting was zaterdag, maar de meteorologische dienst had geen rekening gehouden met aardverschuivingen. „De uitbarsting was ook helemaal niet zo groot. De dienst had gewaarschuwd voor hoge golven, maar niet voor een tsunami", zegt Maas. „Zelfs toen de eerste berichten binnenkwamen, had de dienst het over het springtij. Pas later gaf men toe dat het ging om een tsunami."

Moeilijk bereikbaar

Bijna 11.700 inwoners zijn ontheemd geraakt, meldt het rampenbestrijdingscentrum. Een van de zwaarst getroffen regio's is Pandeglang op Java. Daar kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 755 anderen gewond. In de regio Zuid Lampung op Sumatra eiste de tsunami zestig levens.

De reddingsoperatie is in de nacht van zondag op maandag voortgezet. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken, omdat wegen geblokkeerd worden door weggespoelde auto's, omgevallen bomen en puin van verwoeste huizen.