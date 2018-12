Dit zijn de 10 meest gelezen berichten van 2018

Het einde van het jaar is in zicht, dus is het traditiegetrouw tijd voor lijstjes. En wat zegt nou meer over het jaar dan de tien berichten die het afgelopen jaar het best gelezen zijn? Niets! Daarom presenteert Metro de top-10 meest gelezen berichten aan je.

Op de valreep kwam een bericht van afgelopen weekend nog even in onze top 10 meest gelezen artikelen van het jaar. Waarom? Dat kunnen we wel raden, want de maatregelen van het kabinet in het kader van klimaatveranderingen raken eigenlijk echt iedere Nederlander. Lees hier het volledige bericht.

Niet dat het grote gros van de mensen het kan betalen, maar we zijn wel allemaal reuze nieuwsgierig naar de kosten van rappers als Ali B of Ronnie Flex op jouw persoonlijke feestje. Verdienden wij maar zoveel in een uurtje…

Geld is sowieso een onderwerp dat het goed doet bij de Metrolezers: in oktober plaatste Metro’s Jelmer Visser een artikel waarin te lezen was hoe je ‘gratis geld’ door middel van een minipensioentje kon krijgen via je oude werkgever die je had bij je eerste bijbaantje(s). Heel goed gelezen, want het artikel scoorde een achtste plek in de top 10.

Want tsja, Temptation Island was toch echt hét gesprek op werk/school/bij de kapper/op social media dit jaar. En wat is handiger dan alle Instagram-accounts bij de hand hebben als je de afleveringen wil bespreken en op de hoogte wilt blijven van de laatste roddels, ook nadat het programma is afgelopen? Juist. Niets!

Nog zoiets wat heel Nederland bezighield, maar dit onderwerp zal het grote gros van de Nederlanders op dit moment helemaal beu zijn. We maken er dan ook verder geen woorden aan vuil, maar een artikel over Sinterklaas haalde de zesde plek in de top 10.

De steeds toenemende gevallen van mensen met een burn-out in Nederland, kosten de samenleving maar liefst 20 miljard euro op jaarbasis. En dat is goed voor een heel goedgelezen artikel over dit onderwerp van onze journaliste Bregje Simons.

Iets minder classy stuk, maar wel nóg beter gelezen is het stuk over de siliconenborsten van Marije Helwegen. We willen niet verklappen wat de uiteindelijke uitkomst van het verhaal is, dan kun je beter het artikel nog even lezen. In ieder geval hebben die borsten Marijke Helwegen een vierde plek opgeleverd!

We kunnen in Nederland niet goed tegen onrecht en asociaal gedrag en dat is waarschijnlijk precies de reden dat het artikel over een vrouw die onwel werd op de A1, maar in de eerste kritieke minuten geen hulp kreeg van andere weggebruikers het zo goed deed. Het artikel heeft waarschijnlijk een hoop mensen aan het denken gezet en heeft een derde plek in onze top 10.

Van zijn voorspellingen merken we tot op heden nog weinig, maar bang zijn we er allemaal voor: een steenkoude winter. Zo bang dat we er zelfs massaal over lazen. Piet Paulusma pakt met zijn voorspellingen een tweede plek.

Heel jammer dat zo’n verschrikkelijk bericht het meestgelezen bericht van dit jaar is geworden. Gelukkig waren de reacties op het artikel stuk voor stuk vol walging en had iedereen medelijden met de arme hond. Laten we hopen dat we volgend jaar dit soort berichten niet meer binnenkrijgen op onze redactie…