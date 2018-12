Dit weekend weer Gele Hesjes-protesten in Nederland

Dit weekend zijn er weer 'Gele Hesjes' te zien in Nederland. Onder andere in Alkmaar en Amsterdam worden demonstraties gehouden.

Beleid

Het gaat om een vreedzaam protest, laat Alkmaarder Nathalie Peters-Koopmans namens de organisatie weten aan NH Nieuws. In Alkmaar beginnen de protesten in de middag, in Amsterdam wordt om half twaalf bij de Stopera gestart. Uit het evenement op Facebook valt op te maken dat er in ieder geval veertig man aanwezig zal zijn.

In Nederland wordt geprotesteerd tegen het beleid van de regering. Er wordt onder meer gestreden voor een verlaging van accijnzen, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd en het vertrek van premier Rutte.

Vreedzaam

Volgens Peters-Koopmans gaan de Gele Hesjes in Alkmaar flyers uitdelen in het centrum. Het doel is een vreedzaam protest, maar ze is wel bang voor relschoppers. Daarom worden er geen gele hesjes gedragen, maar wordt het symbool van de protestbeweging ingezet als vlag. De frontvrouw voorspelt wel 'harde acties'. „Als de politiek niet luistert, dan gaat de samenleving verharden. Dan komen er acties, ook harde acties. Ook door ons, maar wat is nog niet bekend."

Het afgelopen weekend was het ook al raak, toen werd onder meer in Den Haag geprotesteerd. Tientallen mensen hadden zich verzameld op het Binnenhof, waar ze later op verzoek van de politie weg moesten. Buiten het Binnenhof werd toen het lied '15 miljoen mensen' ingezet. Ook in Nijmegen en Maastricht gingen Gele Hesjes de straat op.

Allemaal een geel hesje aan

President Mark Rutte laat weten zich wel te kunnen verplaatsen in de Gele Hesjes. Iedereen heeft immers zo zijn eigen zorgen over de samenleving, de minister-president zelf ook. „We hebben allemaal een geel hesje aan." Rutte probeert de Nederlandse Gele Hesjes de hand te reiken, hij ziet hun acties namelijk als een „uiting van zorgen" over migratie, klimaatverandering en de verzwakte positie van de middenklasse.

Ontsporing zoals in Frankrijk ziet Rutte hier niet gebeuren. Dat lijkt hem namelijk „niet Nederlands". We „zeggen elkaar hier wel stevig de waarheid".

In Frankrijk was het de afgelopen weken onrustig / ANP

Brandstofprijzen

De zogenoemde Gele Hesjes zijn over komen waaien uit Frankrijk, waar op 17 november honderdduizenden mensen de straat op gingen om actie te voeren tegen het beleid van president Emmanuel Macron. De Fransman wilde namelijk de brandstofprijzen verhogen, om milieuvervuiling tegen te gaan. Die maatregel viel niet in goede aarden bij de Fransen. Inmiddels is de prijsverhoging ook weer van de baan, maar de onrust is niet over.

Op de bewuste dag in november waren er langzaamaanacties en blokkades op wegen en voor tunnels. Daarbij vielen ruim tweehonderd gewonden en meerdere doden.