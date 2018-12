Defensie onder vuur na nazi-sympathiserende uitingen

Een klein groepje militairen is in opspraak geraakt omdat zij porno en racistische afbeelden met verwijzingen naar nazi-Duitsland hebben uitgewisseld. De groep zou er tevens van verdacht worden andere militairen in opleiding te hebben lastig gevallen en bedreigd. Daarnaast zouden de soldaten van het ‘niet nader te noemen’ legeronderdeel nazi-sympathiserende uitingen hebben gewisseld.

Onderzoek

De incidenten hebben zich voorgedaan op de Koninklijke Militaire Academie en het Koninklijk Instituut voor de Marine. Staatssecretaris Visser (Defensie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om ‘ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag’. Defensie is een onderzoek gestart naar de gedragingen.

Volgens RTL Nieuws zal de commissie het onderling delen van beeldmateriaal en het lastigvallen en bedreigen van militairen in opleiding onderzoeken. De staatssecretaris laat verder weten dat de leerlingen van de opleidingsinstituten donderdag zijn geïnformeerd over hetgeen er is voorgevallen. Hen is tevens aangeboden te praten met geestelijke verzorgers of maatschappelijk werkers.

Bij een ander onderdeel van het leger zou zich ook een ontoelaatbare situatie hebben voorgedaan. Een woordvoerder van Defensie wil niet kwijt waar het precies omgaat. Wel zou duidelijk zijn dat het ‘ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland’ betreft. Het zou gaan om het delen van positieve beelden van nazi-Duitsland.

Geen plaats

Het is opvallend dat Defensie nu al met deze incidenten naar buiten komt, aangezien het nog onduidelijk is wat er precies is voorgevallen. „We willen zo open mogelijk zijn, de details zijn nog niet bekend, maar we melden het nu al wel” aldus een woordvoerder van Defensie.

Visser liet weten dat als er aanleiding voor is er nadere maatregelen, dan wel sancties zullen worden getroffen. „Er is bij Defensie geen plaats voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag, zeker niet bij de opleidingen waar we de toekomstige leiders van Defensie vormen.”