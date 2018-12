De #ophef van 2018: van Dotan tot Gordon

Het jaar 2018 zit er alweer bijna op. En wat was het weer een jaar. Natuurlijk gaat er in Nederland geen jaar voorbij zonder een groot aantal dwaze discussies, tranentrekkende tirades, krankzinnige conflicten, stupide statements, kansloze kronkels en een opinieoverschot. Kortom: #ophef

Nu zou dit stuk bijzonder lang worden als elk #ophef-onderwerp aan bod zou komen, dus daarom heeft Metro een selectie gemaakt. Per maand is er een onderwerp uitgelicht. Dit is deel een van het #ophef-jaaroverzicht, waar werd bij de koffieautomaat over gepraat in de maanden januari tot en met juni?

Januari: Rian van Rijbroek

De grote #ophef van januari vond plaats tijdens een uitzending van Nieuwsuur: niet het programma waar je dit direct zult verwachten. Bij een onderwerp over Russische hackers en cybercriminaliteit was een 'expert' aangeschoven die luisterde naar de naam Rian van Rijbroek. Een autoriteit op dit gebied die al voor vele geheime diensten gewerkt zou hebben en een boek erover had geschreven.

Het probleem was echter dat deze mevrouw alles uit haar duim zoog. Nederland zou aan de rand van een cybercatastrofe staan, het voornaamste doelwit van de hackers waren de geldautomaten. Door deze te kraken, zouden ze op gezette tijden zomaar contant geld 'uitspuwen', ook moesten we onze betalingsapps van onze telefoon verwijderen en was draadloos internet de vijand. Gelukkig konden we met de zogenaamde 'smart block chain'-cybersecurity-technologie konden we voor maximaal 97 procent 'cyberveilig' worden.

De uitzending zorgde vooral scheve gezichten van de echte techexperts. Rijbroek had eveneens een boek geschreven met de ontluisterende titel Cybersecurity en Cybercrime, waar zowaar nog meer aan rammelde. Hele passages waren rechtstreeks gekopieerd van Wikipedia, er stonden talloze onjuistheden in en de zaken die wel hout sneden bleken plagiaat.

Mede-auteur en oud-minister Willem Vermeend werd ernstig in verlegenheid gebracht en gaf een legendarisch interview aan de Volkskrant, vervolgens raakte hij in conflict met Van Rijbroek. Na een paar dagen #ophef werd het boek uit de handel genomen. Van de Brabantse 'tech-expert' is sindsdien niets meer vernomen.

Februari: Gordon's biografie

Eigenlijk zou je een volledig #ophef-jaaroverzicht kunnen wijden aan de uitspraken, kronkels, conflicten en avonturen van Gordon. De normaal zo bescheiden bn'er die bekendstaat om zijn stabiele privéleven bracht eind februari een biografie uit met de titel Gordon. Vooraf zei hij al dat zijn verhalen voor een hoop roering zouden zorgen, dit bleken profetische woorden te zijn. Hij kreeg het aan de stok met familieleden, vrienden, exen, bn'ers en Erik de Zwart.

De rode draad - of witte lijn - van de kritiek? De verhalen in het boek zouden een verzinsel zijn van een fantast met een cocaïneverslaving. Dit werd ook op hoge poten kenbaar gemaakt door de slachtoffers van het 'smaadschrift' zoals John Ewbank, Gerard Joling en Winston Gerschtanowitz. Uiteindelijk kreeg de zanger wat hij wilde; een hoop gratis publiciteit. Zijn autobiografie werd een bestseller, maar er moesten wel enkele passages in de latere drukken worden gewijzigd. Dit kwam door zijn bloedeigen broer die dreigde met een kort geding.

2018 was sowieso een bewogen jaar voor de zanger die dit jaar 50 werd. Met een hoop bombarie liep zijn relatie diezelfde maand op de klippen. Of relatie? Zijn vermeende ex beweerde dat hier geen sprake van was. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen om het definitieve antwoord te geven. Uit de ontluisterende appgesprekken bleek dat er wél sprake was van een romantische en intieme relatie. Dit najaar had hij een nieuwe liefde van zijn leven gevonden; het 24-jarige Zuid-Afrikaanse model Ryk Du Preez. Wat er toen gebeurde zal niemand echt verbazen.

Maart: Suit Supply-poster

Begin maart kreeg Nederland te maken met een onorthodox en confronterend aanzicht in het straatbeeld: mannen in pakken die zoenen. De reclamecampagne van modemerk SuitSupply maakte behoorlijk wat tongen los. Homoseksualiteit is natuurlijk helemaal prima, maar ermee te koop lopen in een bushalte ging voor sommigen toch écht te ver. Hoe moet je dit immers aan je kinderen uitleggen? Als dappere daad van verzet werden er over het hele land posters afgeplakt en vernield.

Ook op sociale media kreeg het kledingconcern een hoop kritiek te verduren. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze hun like op de pagina van Suit Supply op Instagram en Facebook introkken. Ook homobelangenorganisatie COC mengde zich in de discussie, zij stelden dat de postercampagne liet zien dat er nog behoorlijk wat te winnen valt op het gebied van homo-emancipatie in Nederland.

En hoewel Suit Supply een beetje ophef na een postercampagne wel gewend is, kwam de kritiek voor hen toch een als een verrassing. De climax van het conflict vond plaats op het stationsplein van Nijmegen. Toen de katholieke actiegroep Chivitas Christiana protesteerde tegen 'homopropaganda', ontstond er een tegendemonstratie. De tien strijders voor het traditionele gezinswaarden werden omringd door tientallen zoenende mensen die het niet - of niet geheel - eens waren met hun standpunten.

April: Dotan

Singer-songwriter Dotan werd kop van Jut nadat bekend werd hij nogal wat zaken uit zijn duim gezogen had. De meest opmerkelijke hiervan was de laatste levenswens van doodzieke kankerpatiënt Aron Leegwater eind 2015. De 15-jarige jongen zou niet lang meer te leven hebben en wilde voor zijn dood graag zijn idool ontmoeten. Aron werd naar de Ziggo Dome gebracht en had hier een meet and greet met de artiest. Het enige probleem: Aron Leegwater had helemaal geen kanker en bestond niet.

Toen journalisten van de Volkskrant Dotan als een fantast ontmaskerden, was het land te klein. Niet alleen had hij allerlei zaken verzonnen, hij maakte eveneens gebruik van een trollenleger met minstens 140 nepfans die al sinds 2011 actief waren. En dit ging er allesbehalve zachtzinnig aan toe. Het was een fikse rel waarin het imago van de artiest in recordtijd volledig instortte.

Om de brand te blussen verscheen Dotan aan tafel in RTL Late Night. Op televisie ging hij 'diep door het stof', hij zou slachtoffer zijn geworden van een overijverige pr-ploeg en stelde naïef en onzeker te zijn. Ook benadrukte hij zijn leven gebeterd te hebben en schoon schip te willen maken. Er zouden niet nog meer lijken uit de kast komen, zo beloofde hij. Toch bleek ook deze belofte niks waard.

Een onwaarschijnlijke ontmoeting met de Amerikaanse fan Alicia tijdens een vliegreis zou wel hebben plaatsgevonden. Toch reisden ook bij dit virale verhaal vele vraagtekens. Dit verhaal kon door tourschema's te analyseren en het terugkerende typische taalgebruik van de zanger in e-mails worden ontkracht. Wat ook niet meehielp is dat hij in 2014 in de trein kennelijk exact hetzelfde met een fan had meegemaakt. Met de staart tussen de benen heeft Dotan Nederland verlaten; naar verluidt vertoeft hij nog steeds in Israel.

Mei: Cheetahs van Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is het mogelijk om met je eigen auto een ritje langs wilde dieren te maken. Een belangrijke regel van zo'n autosafari is dat je in je wagen blijft. Deze memo had een Frans gezin blijkbaar niet helemaal begrepen toen zij oog in oog kwamen te staan met de jachtluipaarden van het dierenpark. Het incident werd door een getuige gefilmd en van commentaar voorzien.

Op de beelden is te zien hoe het gezin met kinderen beslopen wordt door de roofdieren. Het gaat allemaal maar net goed, met meer geluk dan wijsheid weten de Franse toeristen zich in veiligheid te brengen. De video is inmiddels meer dan 7 miljoen keer bekeken en de meningen waren verdeeld; sommigen vinden het de slechtste ouders op aarde, anderen menen dat het de domste ouders van de planeet zijn.

Safari Park Beekse Bergen keurde de levensgevaarlijke wandeling af, maar gaat niets veranderen. Zij doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van hun bezoekers. Ook de filmer kreeg ervan langs, hij zou veel te weinig gedaan hebben om de waaghalzen te redden. Sommigen beweren zelfs dat hij vervolgd moest worden voor nalatigheid.

Toch weet het OM dit te sussen, zij zien geen grond om hem ergens voor te vervolgen. Luipaardenprints zorgden in de maand mei ook nog om een andere reden voor #ophef.

Juni: Hup Marokko

Het wereldkampioenschap voetbal van 2018 gaat de boeken in als het tweede internationale toernooi zonder Oranje. Toch een gemis, zeker de FIFA had besloten om juist meer landen deel te laten nemen. Een WK zonder Nederland brengt een aantal problemen met zich mee. Voor bedrijven is het zuur omdat ze geen geld kunnen verdienen met oranje prullaria zoals wuppies, brulshirts, ludieke muziekinstrumenten en toeterhoeden.

Voor wie juichen we eigenlijk; België? Nah, dat is niet echt een land. Duitsland? Voor onze grote rivaal? Echt niet. Marokko misschien? Zeker! Toegegeven: deze #ophef hebben we wellicht een beetje zelf veroorzaakt. De 'Hup Marokko'-voorpagina van de Metro van 15 juni is met kop en schouders de meestbesprokene en controversiële van dit jaar geworden.

Bij velen schoot onze voorpagina in het verkeerde keelgat, onze sociale media man had een dagtaak aan gevatte antwoorden geven op de tsunami van kritiek. Onze redactie zou bestaan uit linkse landverraders die hun eigen geboorteland verloochenden. Gelukkig voor ons bleef het aantal opzeggingen van abonnementen binnen de perken. Er was ook een oproep tot een boycot, maar ook daar hebben we weinig van gemerkt. Wellicht heeft dit ook te maken met het feit dat Metro een gratis krant is.

Veel heeft de Marokkaanse ploeg overigens niet aan onze steun gehad. Hoewel de verwachtingen hoog waren, kwam het elftal met spelers als Hakim Ziyech, Nordin Amrabat en Karim El-Amhadi niet verder dan twee nederlagen tegen Iran en Portugal en een knap gelijkspel tegen Spanje. Met slechts een punt werden zij laatste in de poule.

Dit is deel een van het #ophef-jaaroverzicht van 2018, op vrijdag 28 december verschijnt het tweede deel met de #ophef van de maanden juli tot en met december.