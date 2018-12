De #ophef van 2018: van Baudet tot #SorryJohan

Het jaar 2018 zit er alweer bijna op. Natuurlijk gaat er in Nederland geen jaar voorbij zonder een groot aantal dwaze discussies, tranentrekkende tirades, krankzinnige conflicten, stupide statements, kansloze kronkels en een opinieoverschot. Kortom: #ophef

Nu zou dit stuk bijzonder lang worden als elk #ophef-onderwerp aan bod zou komen, dus daarom heeft Metro een selectie gemaakt. Per maand is er een onderwerp uitgelicht, waar werd bij de koffieautomaat over gepraat in de maanden juli tot en met december?

Dit is deel twee van het #ophef-jaaroverzicht. Heb je het eerste deel nog niet gelezen? Klik dan hier.

Juli - Baudet's vakantiefoto

Juli gaat de recordboeken in als de warmste maand die ooit in Nederland is gemeten. Ook de #ophef was er eentje uit tropische contreien want Thierry Baudet deelde een vakantiekiekje op sociale media. Het Kamerlid liet zich aan de rand van het zwembad in adamskostuum portretteren en plaatste dit op Instagram met de begeleidende tekst 'release & reload'.

Heel Nederland dook erop als een stel preutse kleuters dat nog nooit een naakte man gezien had. Sommigen vonden het een zoveelste schreeuw om aandacht van een populistische politicus die zijn narcisme niet onder stoelen of vleugels steekt. Anderen vonden het juist een mooie plaat van een mooie man die zijn kwetsbare kant durfde te tonen.

Creatievelingen en grappenmakers buitelden over elkaar heen om het lijf van de FvD-voorman in de meest uiteenlopende settings te Photoshoppen.

Wat je ook van de bekendste lavendelliefhebber van Nederland vindt, #ophef veroorzaakt hij wel. Zo deed hij mee aan Weekend Miljonairs, vond hij de muzieksmaak van zijn collega's kut en hield hij de 'onwaardige' Tweede Kamer een nacht lang wakker.

Augustus - Twan Huys

Als je de berichtgeving over de talkshow RTL Late Night en zijn presentator zou geloven, dan zou je denken dat dit het best bekeken programma van de treurbuis is. Toch blijkt #ophef geen goede graadmeter voor fijne kijkcijfers. In maart werd bekend dat de 54-jarige Huys het tij moest keren. Humberto Tan moest weg. Het programma heet RTL Late Night mét Twan Huys en zou iets serieuzer van aard worden.

Na een succesvolle zomer met Beau van Erven-Doorens aan het roer, moest Huys eind augustus toch echt zelf aan de bak. De verwachtingen waren hoog, evenals de twijfels. Al bij de eerste uitzending was er #ophef. Waar waren die gezellige kaasstengels gebleven? De talkshow kwam met een ludieke respons op de kaasstengelrel.

Later bleek dat RTL Late Night met Tan aanzienlijk beter bekeken werd dan RTL Late Night met Twan. De heeft in het najaar weinig hoogtepunten en vele rock bottoms gekend. In december kijken er gemiddeld rond de 300.000 mensen naar. Toch meer dan de herhaling na middernacht van Pauw. En ondanks dat, heeft wel iedereen er een mening over.

September - Lili en Howick

Het Nederlandse uitzetbeleid kreeg eind augustus en begin september twee jonge gezichten. De 12-jarige Lili en de 13-jarige Howick kwamen tien jaar geleden naar Nederland en groeiden hier op. Na jarenlange procedures moesten de in Armenië geboren tieners het land verlaten. En als ze dit niet vrijwillig deden dan zou de IND ze een handje komen helpen.

'Soms moet je streng zijn', zo waren de woorden van premier Mark Rutte. De demonstraties, tranen op tv en een wanhopige brief aan de koning, veranderden hier niks aan. Op zaterdag 8 september, de dag van de uitzetting waren Lili en Howick nergens te bekennen. Dit resulteerde in een klopjacht op twee doodsbange kinderen.

Nadat gemoederen waren al hoog opgelopen, bereikte de #ophef het kookpunt toen de politie een oproep plaatste om Lili en Howick bij hen aan te geven. Allround-deskundige en crimefighter Peter R. de Vries stelde dat dit NSB-praktijken waren. De ChristenUnie en D66 kregen abrupt last van hun geweten en maakten hun bezwaren kenbaar in de achterkamertjes.

Uiteindelijk ging staatssecretaris Habers overstag, hij maakte gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. De broer en zus mochten toch in Nederland blijven. Probleem opgelost. Of toch niet? Er barstte direct een nieuwe discussie los, Nederland kende namelijk nog zo'n 400 Lili's en Howick's. Dit werd later door presentator Tim Hofman op confronterende wijze aan de kaak gesteld met zijn documentaire Terug naar Je Eige Land.

Oktober - Blokkeerfriezen

De maanden oktober en november zijn meestal vrij voorspelbaar als het gaat om #ophef. Sinds 2014 kennen we in Nederland de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet en dat was dit jaar niet anders. De discussie bereikte zijn hoogtepunt relatief vroeg vanwege de rechtszaak tegen de blokkeerfriezen.

Normaal gesproken is een rechtszaak niet bepaald een feestje, maar dat ging hier toch even anders. Na een vrolijk ritje in een speciale feestbus waar sinterklaasliedjes gezongen werden, kwamen ze aan bij de rechtbank in Leeuwarden. Nadat er iemand met blauw haar ten huwelijk werd gevraagd door iemand anders met blauw haar, ging de procedure daarna echt beginnen. Of beginnen? Al direct werd een van de rechters niet goed.

Naarmate de tijd vorderde, groeide steeds meer het besef dat een rechtszaak niet een vrolijk feestje is dat er wel degelijk consequenties aan verbonden kunnen zitten. Frontvrouw Jenny Douwes kreeg de bijnaam Jenny D'arc, velen zagen de blokkade van de A7 als een heldendaad en de Friese vlag veranderde in een statement. De rechtbank was hier minder van overtuigd en veroordeelde de 34 gedaagden tot taakstraffen.

Ondanks de veroordeling, is er toch eeuwige roem: het woord 'Blokkeerfries' werd gekozen tot Woord van het Jaar. Het kinderfeest verliep verder in 2018 geheel volgens traditie met rechtszaken, doodsbedreigingen, demonstraties en aanhoudingen van volwassenen.

November - #sorryjohan

Voetbalstadions staan niet bekend om hun vriendelijke houding jegens homoseksualiteit. Toch bestaan er wel degelijk homoseksuele voetbalfans. De 20-jarige Bowi Jong is zo'n iemand en schreef een open brief waarin beleefd doch dringend verzocht werd om te kappen met homofobe leuzen. De een vond de blonde AZ-fan een moedige baas, de ander vond hem een aandachtsgeile pisnicht.

Tot dusver was er nog geen sprake van #ophef, maar dit veranderde toen Johan Derksen zich met de zaak ging bemoeien. Hoewel de brief niet aan hem gericht was, voelde de besnorde analist op leeftijd zich toch geroepen om er het zijne van te vinden. De initiatiefnemer was een hysterisch homootje en uit de kast komen zou een kwestie van karakter tonen zijn.

Vooral deze laatste uitspraak zorgde voor roering, volgens velen zou Derksen geen enkel benul hebben waar hij over praat. Met de hashtag #SorryJohan maakte Nederland kennis met de aangrijpende verhalen van LHBTQ'ers over hun coming out en zelfs minister Van Engelshoven mengde zich in de discussie. Overtuigde dit Derksen? Niet bepaald. De normaal zo conflictmijdende 69-jarige analist gaf geen strobreed toe.

Had de oud-linksback gelijk? Daar verschillen de standpunten over. Toch lijkt de immense hoeveelheid haat, discriminerende boodschappen en bedreigingen aan het adres van Jong iets van een ongemakkelijke waarheid bloot te leggen.

December - I Amsterdam

Al 15 jaar lang stonden de levensgrote letters I Amsterdam op het Museumplein en Schiphol om te fungeren als toeristentrekpleister. Hier moest maar eens een einde aan komen zo vond de gemeenteraad van onze hoofdstad. De blikvanger zou staan voor doorgeslagen individualisme en een symbool zijn van het ongewenste massatoerisme.

Het straatbeeld van de Amsterdamse binnenstad is de afgelopen tien jaar aanzienlijk veranderd: meer Nutellawinkels, meer dronken Britten op huurfietsen, een continue stroom van etalagekijkers op de Wallen. Dat er iets moet gebeuren tegen het massatoerisme in 'Pretpark Amsterdam' is algemeen bekend. Maar of het weghalen van de I Amsterdam-letters de juiste oplossing is? Daar was niet iedereen het over eens.

Ondanks een verhitte discussie met felle protesten, bleef de raad bij zijn beslissing. Begin december was de verwijdering een feit, binnen een half uur was alles weg. Dit tot grote teleurstelling van toeristen die speciaal naar Amsterdam komen om zich te laten fotograferen met de leus.

Wat er met de metershoge tekens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Onder meer Madurodam, Breda en Friesland zouden ze graag willen hebben. Toeristen die een selfie willen schieten met het iconische woordmerk zijn voorlopig aangewezen op Meppel. Daar pronkt sinds kort het ietwat geforceerde I AMeppel in de gracht. Wordt de Drentse plaats hiermee het nieuwe Amsterdam? In 2019 weten we meer!