Dader aanslag Straatsburg zat volgens vader bij IS

Volgens de vader van Chérif Chekatt, de vermoedelijke dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg, zou zijn zoon aanhanger van de ideeën van Islamitische Staat (IS) geweest zijn. Dat zei hij zaterdagavond in een interview tegen de zender France 2.

Politie

De man zou zijn zoon drie dagen voor de aanslag voor het laatst hebben gezien, schrijft het Algemeen Dagblad. Toen hij na de aanslag zag dat zijn zoon als vermoedelijke dader werd gezocht, is hij zelf naar de politie gestapt. Chekatt is inmiddels overleden, hij werd donderdagavond in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

In het verleden zou de vader geprobeerd hebben zijn zoon van de extreme IS-ideeën af te brengen. „Je ziet de verschrikkingen niet die ze begaan, zei ik tegen hem. ‘Maar dat zijn zij niet’, antwoordde Cheriff dan." Als de vader had geweten van zijn plannen, had hij hem aangegeven, zegt hij. „Dan had hij niemand gedood en zou hij zelf ook niet zijn gedood."

Vier doden

De familieleden van de vermoedelijke dader hebben korte tijd vastgezeten, in verband met het onderzoek naar de schietpartij. Zaterdag werd bekend dat ze weer op vrije voeten waren. Er was niets dat erop wees dat ze betrokken waren bij de aanslag, meldde de Franse zender BFM TV. Drie bekenden zitten nog wel vast.

Afgelopen dinsdag werd er op een kerstmarkt geschoten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, een vierde overleed in het ziekenhuis. Na een klopjacht werd de vermoedelijke dader gevonden, maar in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

Herdenking

Chekatt bleek een bekende van de politie te zijn en een behoorlijk strafblad te hebben. In zijn leven is hij 27 keer veroordeeld, voornamelijk in Frankrijk, maar ook in Zwitserland en Duitsland. Zijn eerste veroordeling was op zijn 13e. Hij zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd. De aanslagpleger zou tegen een taxichauffeur hebben gezegd dat hij wraak wilde voor de dood van zijn broeders in Syrië.

Zondagmorgen heeft er een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden, hierbij zijn de slachtoffers herdacht.