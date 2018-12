Consumentbond wil dat Ryanair vliegensvlug aanpakken

Nu Sinterklaas op woensdagavond zijn intrede in vele huizen doet, sluiten veel kantoren voor de gelegenheid eerder. Juich alleen niet te vroeg wanneer je al om 15.00 de deur uit mag wandelen - er worden op pakjesavond dikke files verwacht. De weg zal niet alleen drukbezet zijn vanwege Sinterklaasactiviteiten, maar ook door de slechte weersverwachting, meldt de ANWB.

Wettelijk vrij?

Het vieren van Sinterklaas wordt in Nederland als een behoorlijk officiële feestdag gezien, maar tóch is er in de wet niks vastgelegd over verlof met pakjesavond. Waar je bij kerst standaard vrij hebt, moeten afspraken over Sinterklaas in het cao staan vastgelegd. Of je vroeg naar huis kan of überhaupt heel de dag thuis mag zijn, verschilt dus per werkgever. Als je in een winkel werkt heb je wel vaak geluk: veel winkels gooien hun deuren eerder dan normaal dicht. Alle cadeautjes zijn dan immers toch al (in de meeste gevallen...) in de pocket.