Clown Bassie verkoopt huis voor 5,5 ton

Clown Bassie heeft zijn huis in Vlaardingen te koop staan. Het huis aan de Westhavenkade in Vlaardingen heeft vier slaapkamers en twee badkamers. En daar hangt een flink prijskaartje aan: 550.000 euro.

Revalidatiecentrum

De clown, wiens echte naam Bas van Toor is, woont zelf al twee jaar niet meer in het huis in Vlaardingen. Volgens het AD verbleef Van Door maandenlang in een revalidatiecentrum omdat hij bijna was gestikt tijdens een operatie. Zijn dochter vertelt aan de krant dat hij niet meer in dit huis kon wonen. „We hebben een ander huis met spoed afgemaakt zodat hij daar kan wonen."

Volgens de dochter van Bassie is er niemand meer in de woning geweest sinds haar vader is verhuisd. Bovendien heeft de familie er niet aan gedacht het huis te verkopen. Nu staat het huis sinds twee dagen op Funda.

Likje verf

Ook aan de foto's op Funda is te zien dat er al lang niemand meer in huis geweest is. Het kan namelijk wel een likje verf gebruiken!

Benieuwd hoe het huis van clown Bassie er uit ziet? Het huis staat hier te koop.