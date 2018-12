Brand Britse dierentuin kost dieren het leven

De brand die zaterdag uitbrak in de bekende Britse dierentuin Chester Zoo heeft alsnog een aantal dieren het leven gekost. In eerste instantie waren de dieren in veiligheid gebracht, maar zondag meldde de dierentuin dat ze met veel verdriet moesten mededelen dat onder andere een aantal kleine vogels en vissen zijn omgekomen bij de brand.

„We zijn er kapot van dat we moeten melden dat we niet in staat waren een aantal van onze insecten, kikkers, vissen en kleine vogels te redden die zich in de buurt van de uitbraak van het vuur bevonden”, vermeldt de Chester Zoo op haar website.

Een nieuw thuis

De brand die zaterdagmiddag uitbrak in de dierentuin was enorm en woedde in een overdekt regenwoudverblijf, waar onder andere apen, makaken en krokodillen verblijven. Het lukte de medewerkers gelukkig wel om deze dieren te redden en bezoekers in veiligheid te brengen.

Voor de dieren wiens verblijf nu verwoest is, is inmiddels een nieuw thuis gevonden. Het is vooralsnog niet bekend wat de oorzaak van het vuur was. Dat wordt op dit moment nog onderzocht.

Chester Zoo is een van de bekendste dierentuinen van Europa. De dierentuin is voor meer dan 21.000 dieren hun thuis.