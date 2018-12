Bijzondere blauwe waas boven New York na explosie

Inwoners van New York zagen donderdagavond boven de hemel in de stad een ongewoon fel blauw licht. Dat werd veroorzaakt door een explosie en daaropvolgende brand in een transformatorstation in het stadsdeel Queens. Hierdoor moest een onbekend aantal huizen het enige tijd doen zonder stroom en vielen op luchthaven LaGuardia vluchten uit.

Geen gewonden

De burgemeester van New York Bill de Blasio meldde via Twitter aan zijn stadgenoten dat er geen gewonden zijn gevallen. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar het vermoeden is dat een plotselinge piek of dip in de de stroomtoevoer het euvel heeft veroorzaakt.

Ufo's?

Op sociale media werd er lustig op los gespeculeerd en video's gedeeld van het bijzondere verschijnsel. Sommigen zagen in het licht een scène uit de sciencefiction film Independence Day, waarin vijandige buitenaardsen met ufo's een invasie uitvoeren op aarde en er dood en verderf zaaiden.