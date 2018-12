Belgische student overleden na ontgroening

Een twintigjarige student uit Edegem, België is overleden na de ontgroening van zijn Leuvense studentenvereniging. Dat schrijft HLN. De precieze doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.

Visolie

De jongen moest tijdens de ontgroening drie liter visolie drinken en rond negen uur 's avonds werd hij in kritieke toestand naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij een hartstilstand, waarna hij in een coma belandde. De hartstilstand zou volgens spoedarts Jan Stroobants te maken kunnen hebben met het hoge zoutgehalte in zijn bloed. „Visolie is namelijk heel zout. Ons lichaam wil blijven functioneren en gaat de overdaad aan zout compenseren door veel vocht vast te houden." Dat heeft lichamelijke gevolgen, waarna je een coma kan belanden.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (vijftig faculteitskringen en studentenverenigingen) laat weten geschokt te zijn en afstand te nemen van de vereniging. „Zij dragen niet de normen en waarden uit waar wij als Leuvense studenten voor staan."

Onderkoeld

Naast het drinken van de visolie moest de twintigjarige student ook naakt in het bos zitten terwijl anderen emmers water over hem heen gooiden. Toen de jongen op de spoeddienst aankwam, was hij ernstig onderkoeld geraakt.

De studentenvereniging is al eerder in aanraking met justitie gekomen, nadat ze een biggetje hadden doodgeschoten. Ook is het doden van konijnen onderdeel van de ontgroening. Volgens studenten worden er zulke extreme rituelen georganiseerd om de vereniging exclusief te houden.

Er is een onderzoek gestart naar de dood van de jongen.