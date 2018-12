Arrestaties voor aanslag De Telegraaf dichtbij

Het onderzoek naar de aanslag op De Telegraaf in juni dit jaar verloopt spoedig. Dat zegt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie tegen AT5. Ze verwacht zelfs dat er arrestaties kunnen worden verricht.

Nicole Zandee vertelt tegen de Amsterdamse zender dat er hard wordt gewerkt aan het onderzoek naar de aanslag. „En daar worden ook vorderingen in gemaakt”. Op de vraag of dat betekent dat er arrestaties te verwachten zijn, geeft Zandee een bevestigend antwoord. „Ja zeker, dat noem ik vorderingen.” Het hele interview met Zandee wordt op Tweede Kerstdag uitgezonden op AT5.

Twee redacties onder vuur

Op 26 juni ramde rond 4 uur ’s nachts een witte bestelwagen de glazen pui van het gebouw van Telegraaf Media Group, waar de redactie van De Telegraaf gevestigd is. De bestelwagen werd daarop in de fik gezet en de pui van het gebouw raakte zwaar beschadigd. De dader vluchtte daarna weg.

Opvallend is dat eerder die maand ook een aanslag op de redactie van Panorama werd gepleegd. Dat gebouw werd ’s nachts met een raketwapen onder vuur genomen. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee aanslagen iets met elkaar te maken hebben, maar feit is wel dat vlak daarvoor zowel Panorama als De Telegraaf hadden gepubliceerd over de jacht op topcrimineel Redouan Taghi, die achter tal van liquidaties in de onderwereld zou zitten.

Mogelijk derde aanslag

Volgens De Telegraaf houdt een andere aanslag in Vianen mogelijk verband met de aanslagen op de twee redacties. In de nacht van 22 op 23 juni brandde daar een slijter volledig uit door een brandbom. De Telegraaf sprak eerder met inwoners van de wijk waar de aanslag werd gepleegd over de uit Vianen afkomstige Redouan Taghi.