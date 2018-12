Armin van Buuren over zijn rol in de Fabeltjeskrant.

Hij scoorde wereldwijd hits met tracks als Blah Blah Blah, Sunny Days en This Is What It Feels Like. Vliegt het hele jaar door de wereld over voor shows en maakt zijn eigen radioprogramma. Armin van Buuren heeft het er maar druk mee. Toch heeft de Nederlandse dj tijd gevonden voor nog een creatieve bezigheid.

Hij heeft namelijk het stemmetje van Dj Wally ingesproken voor de nieuwe Fabeltjeskrant film, die sinds 19 december in de bioscoop draait. „Ik vind het een eer dat ze mijn muziek willen gebruiken." En dan ook niet één nummer, maar gelijk drie tracks van de dj komen voor in de film. „Dat vind ik erg gaaf.”

Het is niet de eerste keer dat Van Buuren een stem inspreekt voor een animatiefilm. Hij heeft onder andere de stem van Scooter voor de Nederlandse Muppetfilm ingesproken. „Het is niet moeilijk om zo’n stemmetje in te spreken. Ik heb het al vaker gedaan. In totaal ben ik ongeveer een half uur in de studio geweest. Toen stond alles op band en was het klaar”, vertelt de dj.

Jeugdsentiment

Voor de 41-jarige Nederlander is de Fabeltjeskrant wel een stukje jeugdsentiment. „Ik ben ermee opgegroeid, het was natuurlijk net in mijn tijd dat al die herhalingen waren dus ik vind het wel heel gaaf. Wat ik ook heel tof vind is dat de stem van Mevrouw Ooievaar ingesproken is door de vrouw die de stem als sinds het begin van de Fabeltjeskrant inspreekt.” Voor ‘de originele Mevrouw Ooievaar’, zoals Van Buuren haar noemt, was het allemaal wel even wennen.

Elsje Scherjon speelt Mevrouw Ooievaar al sinds het begin van de Fabeltjeskrant. Foto: ANP.

„Vroeger werd een film gemaakt. En dan deden ze eerst een hoorspel met zijn allen aan tafel. Dat hoorspel werd door middel van poppen nagespeeld, zou je kunnen zeggen. En nu is er natuurlijk eerst een tekenfilm en dan worden daarna de stemmetjes pas ingesproken. Mevrouw Ooievaar moest daar wel even aan wennen”, vertelt Van Buuren. Volgens hem ‘is de Fabeltjeskrant wel echt een iconisch Nederlands ding, dat eraan mee mogen werken extra leuk maakt.

Toch werd hij in eerste instantie niet gevraagd om in de film te spelen. De makers van de Fabeltjeskrant wilden namelijk drie van zijn nummers gebruiken. „Ik werd gevraagd omdat ik ook drie tracks heb aangeleverd voor de film. Ze kwamen gelijk bij mij uit met de vraag of ik de stem van Dj Wally wilde doen. En ik kan nu wel zeggen dat ik ingestemd heb omdat ik twee kinderen heb, maar ik vind het eigenlijk ook gewoon heel leuk.” Tekenfilms en animaties zijn al langer een passie van de dj.

„Ik ben zelf gewoon heel erg fan van animaties, de Muppetshow en stemmetjes doen. Het is een passie van me. Ik vind dat je in je leven alles moet doen wat je leuk vindt, en ik kreeg deze kans. Ik vind het gewoon grappig en omdat ik nu twee kinderen heb kan ik het ook iets makkelijker verkopen.” Over kinderen gesproken, hebben zij de film al gezien dan? „Dat stukje van de film waar ik in zit heb ik ze al wel laten zien, dat vonden ze heel grappig. We zijn wel van plan om in de kerstvakantie met de kids naar de Fabeltjeskrant te gaan.”

Armin van Buuren: 'Ik vind dat je in je leven alles moet doen wat je leuk vindt, en ik kreeg deze kans'. Foto: ANP.

Filters

Toen Van Buuren zichzelf voor het eerst terugzag in de film, vond hij het vooral ‘erg grappig’. „Je kunt het een beetje vergelijken met het gevoel dat je krijgt als je op Snapchat of Facetime filters van bijvoorbeeld een hondenkop over je gezicht plaats. Dan zie je de hond praten maar hoor je wel je eigen stem.” De dj hoopt dat hij de rol van Dj Wally weer mag doen, als er een vervolg van de film komt.

„Als deze film een succes wordt, neem ik aan dat ik eventueel in een volgende film ook weer de rol van Dj Wally mag doen, want die heeft natuurlijk mijn stem. Ik geloof ook dat ze er een internationale versie van gaan maken. Of ik daarvoor gevraagd word, weet ik niet maar dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn.” Hoewel de Nederlander graag vaker een stemmetje voor een film wil doen, is dit niet zijn prioriteit.

„Mijn focus ligt natuurlijk bij het dj’en en produceren, dat vind ik gewoon het leukste. Maar als ik af en toe gevraagd wordt voor een leuke rol dan wil ik er best wel naar kijken. Ik vind het gewoon leuk om stemmetjes te doen. Het is niet zo dat ik een carrière als acteur ambieer ofzo, daar hoef je niet bang voor te zijn.”

Vlog

Wil je weten hoe het opnemen van het stemmetje van Dj Wally ging? Check dan de vlog van Armin van Buuren.