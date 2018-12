'Arme kinderen verdienen ook sinterklaascadeaus'

Jutezakken gevuld met kruidnoten, dozen met chocoladeletters en een berg pakjes die liggen te wachten om uitgepakt te worden. Pakjesavond komt eraan. De avond waarop elk kind met smacht wacht op de pakjes. Een groot deel van de kinderen in Nederland wordt echter teleurgesteld, want sinterklaas slaat hun huis over. Dat omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om pakjes te kopen. Geen cadeautjes, geen kruidnoten en geen smeuïge chocolade.

Toch zien steeds meer mensen in hoe belangrijk het is dat ook kinderen die in armoede leven cadeaus krijgen met sinterklaas. Zo ook Shanou van der Hulst (26). ,,Kinderen snappen niet dat ze geen cadeaus krijgen omdat hun ouders er geen geld voor hebben. We zingen in sinterklaasliedjes dat je lief moet zijn om een cadeau te krijgen en dat als je niet lief bent je geen cadeau krijgt. Kinderen die geen cadeau krijgen, gaan aan zichzelf twijfelen.”

Piet spelen

Shanou is sinds de oprichting in 2006 vrijwilliger bij stichting Sinterklaasbank. Haar moeder is de oprichtster van de stichting dus rolde Shanou er vanzelf in. ,,Toen ik begon speelde ik weleens piet, daarna heb ik mijn eigen regio gekregen. Voor mijn regio deed ik dingen als: cadeaus ophalen, inpakken, vervoeren en afleveren. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de wensvlogs”, vertelt ze. In deze zogenoemde ‘wensvlogs’ laat Shanou de wensen van kinderen die in armoede leven uitkomen.

,,Dit werk geeft me enorm veel voldoening. Soms ben ik uren onderweg voor een wensvlog en offer ik mijn hele zaterdag op, maar dat maakt niet uit.” Voor Shanou is het geluk van de kinderen het belangrijkste. ,,Als je aankomt kijken die kinderen je nog aan met een blik van: ‘wat komt zij hier doen’. Maar als je vertelt wat je komt doen, moet je die gezichtjes dan eens zien. Een brede glimlach en stralende oogjes.”

Shanou: 'Sommige mensen schamen zich ervoor dat ze geen geld hebben voor cadeaus'

Wens

Iets anders wat Shanou opvalt, is dat de meeste kinderen helemaal geen wens voor zichzelf doen maar voor een ander. ,,Laatst was er een meisje dat wenste dat haar vriendinnen konden shoppen. Die vriendinnen zijn vanuit Syrië naar Nederland gevlucht en droegen tweedehands kleding. Het meisje wenste niet eens dat ze zelf mee mocht om te shoppen. Nee, ze wilde dat die meiden eigen kleding konden kopen.” Des te langer ze voor de stichting werkte des te meer Shanou zich realiseerde hoe belangrijk het werk dat ze doet is.

,,Ik begin me steeds meer te beseffen hoe leuk sinterklaas vroeger voor mij altijd was. Alle cadeaus die je kreeg. Dat je in de klas trots kon vertellen wat je allemaal gekregen had en dat je soms zelfs een van die cadeaus mee mocht nemen. Kinderen die geen cadeaus krijgen omdat er geen geld voor is, kunnen niks laten zien. Ik denk dat kinderen daar best onzeker van worden”, zegt ze. Daarnaast denkt Shanou dat ouders veel stress ervaren. Het feit dat je al amper rond kunt komen is stressvol opzich. Als je je kinderen dan ook nog eens geen cadeaus kunt geven zorgt dat voor nog meer stress.

Schaamte

Shanou merkt wel dat de anonimiteit van de stichting helpt. Dat zorgt ervoor dat ouders niet naar een grote sinterklaasviering hoeven te komen. ‘’Sommige mensen schamen zich ervoor dat ze geen geld hebben voor cadeaus. Als mensen elkaar dan opgeven om ervoor te zorgen dat het gezin toch cadeaus krijgt, dan is dat iets moois.”

Shanou is lang niet de enige die kinderen die in armoede leven een leuke sinterklaas wil bezorgen. Ook Maarten van Kranenburg (38) zet zich in voor deze kinderen. ,,Ik heb in oktober dit jaar samen met een bevriende ondernemer de stichting Sint Deelt Uit opgezet”, vertelt hij. Volgens hem was het flink aanpoten om op tijd klaar te zijn voor sinterklaas dit jaar, maar het is gelukt.

,,Van tevoren onderschat je hoeveel tijd zoiets kost, daardoor waren we de laatste weken fulltime met de stichting bezig. Als je dan de reacties van die kinderen ziet, dat geeft voldoening.” Dat hun stichting in zo’n korte tijd zo’n succes zou worden, had hij niet durven dromen. ,,Het idee groeide heel snel. Vanuit onze omgeving reageerde iedereen heel positief. Inmiddels worden we gesponsord door 25 bedrijven. En dit jaar hebben we 100 pakketten kunnen maken voor de voedselbank. Daardoor hadden alle kinderen in Zutphen die anders geen cadeaus zouden krijgen toch pakjes”, vertelt Maarten.

Voor hem begon het allemaal als een simpel idee om iets terug te doen voor anderen. ,,Ik heb kinderen en we hebben het gewoon goed. Daarom willen we iets doen voor gezinnen die het minder hebben. Kinderen worden altijd volgestopt met cadeaus. Ook kinderen in gezinnen die het minder breed hebben, moeten cadeaus kunnen krijgen.”